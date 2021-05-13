ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Атлетико» и «Барселона» вместе с «Реалом» борются за золотоЛа Лига: расклады в борьбе за чемпионство Станислав ЧерчесовСписок Черчесова. Россия готовится к Евро с Захаряном, но без Смолова и Гильерме Флорентино ПересСага о Суперлиге продолжается. Будут ли «Реал», «Барселона» и «Юве» дисквалифицированы?
  • 10:14
    • В Москве задержали человека, избившего директора «Спартака»
  • 07:00
    • «Спортинг» стал чемпионом Португалии в 19 раз
  • 00:57
    • «Барселона» потеряла очки с «Леванте» и упустила шанс выйти в лидеры
  • 23:47
    • «Наполи» забил пять мячей «Удинезе»
  • 21:59
    • «МЮ» проиграл «Лестеру», сделав «Ман Сити» чемпионом Англии
    Все новости спорта

    Последняя игра сезона в «САП Центре» будет результативной?

    «Сан-Хосе» — «Вегас». Прогноз и ставка (к. 1.64) на хоккейный матч НХЛ 13 мая 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Сан-Хосе Шаркс Прогнозы на Вегас Голден Найтс
    Прогноз и ставки на «Сан-Хосе» — «Вегас»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Брент Бернс
    В матче регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе» будет принимать «Вегас». Матч пройдет в «САП Центре» 13 мая. Начало встречи — в 04:00 мск. «Сан-Хосе» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 13 Мая 2021 года
    Сан-Хосе
  • Сан-Хосе
    •  Сан-Хосе 04:00 Вегас Вегас
  • НХЛ
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.55
  • X
  • 4.65
  • 2
  • 1.80
  • Ставка!
    •

    «Сан-Хосе»

    В 55 играх регулярного сезона калифорнийскому клубу из Сан-Хосе удалось заработать 49 очков. В турнирной таблице Западного дивизиона он находится на седьмом месте.

    25 апреля «Сан-Хосе» дома крупно влетел «Миннесоте» (3:6). Для «изумрудных» это был восьмой проигранный матч кряду. Но затем «Шаркс» дважды прибили «Аризону» (6:4; 4:2).

    После продуктивных встреч с «койотами» подопечные Боба Бугнера снова слили три поединка. В этих матчах калифорнийская команда уступила «Колорадо» (0:3; 3:4; 4:5 ОТ).

    Все прогнозы на НХЛ

    В четвертой стыковой игре с «Эвеланш» «Сан-Хосе» оказался сильнее (3:2). В последних поединках в «САП Центре» «акулы» не справились с «Аризоной» (2:5; 4:5 ОТ).

    «Вегас»

    Коллектив из Невады в своих 55 матчах сезона сумел заработать 80 баллов. В турнирной таблице Западного дивизиона он находится на первом месте, имея отрыв от «Колорадо» в 2 балла.

    С 10 по 29 апреля «Вегас» одержал 10 побед подряд, после чего уступил «Аризоне» 1 мая (0:3). В следующем поединке с «Йотис» «отбросы» отомстили команде Рика Токкета (3:2 ОТ).

  • НХЛ. «Вашингтон» вырвал победу у «Бостона», «Виннипег» разгромил «Ванкувер»
  • В ночь на 12 мая в регулярном чемпионате НХЛ состоялось всего два поединка
  • Сегодня

    • Затем подопечные Питера Дебура дважды встретились с «Миннесотой». В противостоянии с «дикарями» «Голден Найтс» уступили (5:6) и оказались сильнее (3:2 ОТ).

    Далее соперником «Вегаса» был «Сент-Луис», с которым хоккеисты из Парадайса дважды разделались (4:3 ОТ; 4:1). В последнем матче «отбросы» проиграли «Колорадо» (1:2).

    Прогноз

    Победа «Сан-Хосе» оценивается в 3.64, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.80, а на победу «Вегаса» — 1.84.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Команда Дебура мысленно готовится к плей-офф. Но соперник в Кубке Стэнли пока неизвестен. Окончательно пары сформируются после того, как клубы «Запада» закрепятся на своих местах в таблице.

    На данный момент «Вегас» идет первым. Терять лидерство он не захочет. Однако «Сан-Хосе» может под конец сезона подпортить «отбросам» настроение.

    От предстоящей встречи стоит ждать много голов, как это было в двух играх из трех последних. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 1.64.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.86
  • Прогноз на матч Звонарева — Квитова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Брэди — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Синнер — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Штруфф — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Карацев — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Гарсия — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Пегула — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Шальке — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кальяри — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Севилья — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Диего Симеоне
  • На грани чемпионства и одновременно на грани увольнения
    • 22:07 06/05/2021     «Бавария» выиграла 9-й титул кряду
  • «Бавария» с пятой звездой, Левандовски — в шаге от рекорда
    • 02:02 10/05/2021     «Челси» — «Реал»
  • Магия Тухеля. Молодая энергия «Челси» превзошла увядающий «Реал»
    • 02:26 06/05/2021
    «Сан-Хосе» — «Вегас»: прогноз, ставка (1.64), статистика, коэффициенты матча 13.05.2021. Прогнозы на хоккей. Последняя игра сезона в «САП Центре» будет результативной?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры