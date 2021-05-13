В матче регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе» будет принимать «Вегас». Матч пройдет в «САП Центре» 13 мая. Начало встречи — в 04:00 мск. «Сан-Хосе» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Хосе»

В 55 играх регулярного сезона калифорнийскому клубу из Сан-Хосе удалось заработать 49 очков. В турнирной таблице Западного дивизиона он находится на седьмом месте.

25 апреля «Сан-Хосе» дома крупно влетел «Миннесоте» (3:6). Для «изумрудных» это был восьмой проигранный матч кряду. Но затем «Шаркс» дважды прибили «Аризону» (6:4; 4:2).

После продуктивных встреч с «койотами» подопечные Боба Бугнера снова слили три поединка. В этих матчах калифорнийская команда уступила «Колорадо» (0:3; 3:4; 4:5 ОТ).

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В четвертой стыковой игре с «Эвеланш» «Сан-Хосе» оказался сильнее (3:2). В последних поединках в «САП Центре» «акулы» не справились с «Аризоной» (2:5; 4:5 ОТ).

«Вегас»

Коллектив из Невады в своих 55 матчах сезона сумел заработать 80 баллов. В турнирной таблице Западного дивизиона он находится на первом месте, имея отрыв от «Колорадо» в 2 балла.

С 10 по 29 апреля «Вегас» одержал 10 побед подряд, после чего уступил «Аризоне» 1 мая (0:3). В следующем поединке с «Йотис» «отбросы» отомстили команде Рика Токкета (3:2 ОТ).

Затем подопечные Питера Дебура дважды встретились с «Миннесотой». В противостоянии с «дикарями» «Голден Найтс» уступили (5:6) и оказались сильнее (3:2 ОТ).

Далее соперником «Вегаса» был «Сент-Луис», с которым хоккеисты из Парадайса дважды разделались (4:3 ОТ; 4:1). В последнем матче «отбросы» проиграли «Колорадо» (1:2).

Прогноз

Победа «Сан-Хосе» оценивается в 3.64, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.80, а на победу «Вегаса» — 1.84.

Команда Дебура мысленно готовится к плей-офф. Но соперник в Кубке Стэнли пока неизвестен. Окончательно пары сформируются после того, как клубы «Запада» закрепятся на своих местах в таблице.

На данный момент «Вегас» идет первым. Терять лидерство он не захочет. Однако «Сан-Хосе» может под конец сезона подпортить «отбросам» настроение.

От предстоящей встречи стоит ждать много голов, как это было в двух играх из трех последних. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 1.64.