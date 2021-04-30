«Рейнджерс»
Представители Манхэттена идут пятыми в турнирной таблице Восточного дивизиона. В 50 играх регулярного первенства им удалось заработать 58 баллов.
После поражения в очередном дерби с «Айлендерс» (2:3 ОТ) «Рейнджерс» провели четыре встречи подряд с «Нью-Джерси». В каждом поединке Нью-Йоркский клуб оказался сильнее (3:0; 4:0; 6:3; 5:3).
Завершив удачную серию игр с «Джерси», «синерубашечники» отправились с «Нассау Колизеум», где они крупно влетели «Айлендерс» (1:6).
Далее «Рейнджерс» слились «Филадельфии» (2:3), однако позже отомстили «летчикам» (4:1). В последних поединках «рейнджеры» прибили «Баффало» (6:3; 3:1).
«Айлендерс»
Хоккейная команда с Бруклина, Нью-Йорк, сыграла в 49 матчах чемпионата и заработала 63 очка. В зачете Восточного дивизиона она замыкает тройку лидеров.
Несмотря на свое выгодное турнирное положение, «Айлендерс» в последнее время начали чаще оступаться. В семи недавних поединках «Айлс» пять раз теряли баллы.
Дважды неудачно подопечные Барри Троца выступили в «ТД Гарден» против «Бостона» (1:4; 0:3). Позже «островитяне» разобрались с «Филадельфией» (1:0 ОТ) и снесли «Рейнджерс» (6:1).
После победы в дерби «Айлендерс» больше не выигрывали. Трижды бруклинский клуб встретился с «Вашингтоном». Но ни разу он не сумел справиться с «Кэпс» (0:1 Б; 3:6; 0:1).
Прогноз
Победа «Рейнджерс» оценивается в 2.45, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.36, а на победу «Айлендерс» — 2.57.
Последние две очных встречи затащили «Айлендерс». Разумеется, «рейнджеров» такой расклад устраивать не может.
Кроме того, подопечные Дэвида Куинна намерены продолжить набирать очки и продлить беспроигрышную серию. Именно это сохранит их шансы на битву за плей-офф. Наши прогноз и ставка — победа «Рейнджерс» в матче с коэффициентом 1.89.