В матче регулярного сезона НХЛ «Рейнджерс» будут принимать «Айлендерс». Матч пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 30 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Рейнджерс» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

Представители Манхэттена идут пятыми в турнирной таблице Восточного дивизиона. В 50 играх регулярного первенства им удалось заработать 58 баллов.

После поражения в очередном дерби с «Айлендерс» (2:3 ОТ) «Рейнджерс» провели четыре встречи подряд с «Нью-Джерси». В каждом поединке Нью-Йоркский клуб оказался сильнее (3:0; 4:0; 6:3; 5:3).

Завершив удачную серию игр с «Джерси», «синерубашечники» отправились с «Нассау Колизеум», где они крупно влетели «Айлендерс» (1:6).

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Далее «Рейнджерс» слились «Филадельфии» (2:3), однако позже отомстили «летчикам» (4:1). В последних поединках «рейнджеры» прибили «Баффало» (6:3; 3:1).

«Айлендерс»

Хоккейная команда с Бруклина, Нью-Йорк, сыграла в 49 матчах чемпионата и заработала 63 очка. В зачете Восточного дивизиона она замыкает тройку лидеров.

Несмотря на свое выгодное турнирное положение, «Айлендерс» в последнее время начали чаще оступаться. В семи недавних поединках «Айлс» пять раз теряли баллы.

Дважды неудачно подопечные Барри Троца выступили в «ТД Гарден» против «Бостона» (1:4; 0:3). Позже «островитяне» разобрались с «Филадельфией» (1:0 ОТ) и снесли «Рейнджерс» (6:1).

После победы в дерби «Айлендерс» больше не выигрывали. Трижды бруклинский клуб встретился с «Вашингтоном». Но ни разу он не сумел справиться с «Кэпс» (0:1 Б; 3:6; 0:1).

Прогноз

Победа «Рейнджерс» оценивается в 2.45, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.36, а на победу «Айлендерс» — 2.57.

Последние две очных встречи затащили «Айлендерс». Разумеется, «рейнджеров» такой расклад устраивать не может.

Кроме того, подопечные Дэвида Куинна намерены продолжить набирать очки и продлить беспроигрышную серию. Именно это сохранит их шансы на битву за плей-офф. Наши прогноз и ставка — победа «Рейнджерс» в матче с коэффициентом 1.89.