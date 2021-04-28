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    Дома «Нью-Джерси» устроит зарубу с «Филадельфией»?

    «Нью-Джерси» — «Филадельфия». Прогноз и ставка (к. 1.70) на хоккейный матч НХЛ 28 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Филадельфия»
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    Йонас Зигенталер
    В матче регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси» будет принимать «Филадельфию». Матч пройдет в «Пруденшал Центре» 28 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Джерси» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 28 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.25
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    «Нью-Джерси»

    Хоккейный клуб из Ньюарка провел в регулярном чемпионате 48 матчей, в которых ему удалось насобирать 35 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона он находится на седьмом месте.

    Последний раз «Нью-Джерси» обыгрывал кого-либо 9 апреля. Это была встреча с «Баффало» (6:3). В десяти следующих поединках «Девс» только теряли баллы.

    Негативная полоса началась для подопечных Линди Раффа с трех домашних матчей. В «Пруденшал Центре» «Девилз» потерпели поражения от «Питтсбурга» (4:6; 2:5) и «Рейнджерс» (0:3).

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    Позже «Нью-Джерси» провел еще три встречи с «рейнджерами» (0:4; 3:6; 3:5) и три игры с «пингвинами» (6:7; 1:5; 2:4). В последнем матче «дьяволы» уступили «Филадельфии» (3:4 Б).

    «Филадельфия»

    Коллектив из Пенсильвании также принял участие в 48 встречах регулярного первенства. В турнирной таблице Восточного дивизиона он находится на шестом месте с 51 баллом на счету.

    В конце «регулярки» «Филадельфия» не может улучшить свое положение, поскольку чаще теряет очки. Кроме того, она лишь иногда разбавляет неудачные поединки победами.

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    • Пару недель назад «Флайерз» потерпели очередное поражение от последнего клуба дивизиона — «Баффало» (3:5), после которого оранжевые влетели «Вашингтону» (1:6).

    Позже команда Алена Виньо победила «Питтсбург» (2:1 Б), а затем слилась «Вашингтону» (3:6) и «Айлендерс» (0:1 ОТ). В других матчах «Филадельфия» обыграла (3:2) и уступила (1:4) «Рейнджерс». В последнем поединке «летчики» разобрались с «Джерси» (4:3 Б).

    Прогноз

    Победа «Нью-Джерси» оценивается в 2.73, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Филадельфии» — 2.26.

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    Сейчас обе команды просто доигрывают сезон. С каждым поединком плей-офф отдаляется от «Филадельфии» все больше.

    Коллектив Линди Раффа же просто хотел бы выбраться из черной полосы, которая длится с 9 апреля. Дома «Девс» попытаются это сделать. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Нью-Джерси» больше 2.5 за 1.70.

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