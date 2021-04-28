В матче регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси» будет принимать «Филадельфию». Матч пройдет в «Пруденшал Центре» 28 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Джерси» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Джерси»

Хоккейный клуб из Ньюарка провел в регулярном чемпионате 48 матчей, в которых ему удалось насобирать 35 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона он находится на седьмом месте.

Последний раз «Нью-Джерси» обыгрывал кого-либо 9 апреля. Это была встреча с «Баффало» (6:3). В десяти следующих поединках «Девс» только теряли баллы.

Негативная полоса началась для подопечных Линди Раффа с трех домашних матчей. В «Пруденшал Центре» «Девилз» потерпели поражения от «Питтсбурга» (4:6; 2:5) и «Рейнджерс» (0:3).

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Позже «Нью-Джерси» провел еще три встречи с «рейнджерами» (0:4; 3:6; 3:5) и три игры с «пингвинами» (6:7; 1:5; 2:4). В последнем матче «дьяволы» уступили «Филадельфии» (3:4 Б).

«Филадельфия»

Коллектив из Пенсильвании также принял участие в 48 встречах регулярного первенства. В турнирной таблице Восточного дивизиона он находится на шестом месте с 51 баллом на счету.

В конце «регулярки» «Филадельфия» не может улучшить свое положение, поскольку чаще теряет очки. Кроме того, она лишь иногда разбавляет неудачные поединки победами.

Пару недель назад «Флайерз» потерпели очередное поражение от последнего клуба дивизиона — «Баффало» (3:5), после которого оранжевые влетели «Вашингтону» (1:6).

Позже команда Алена Виньо победила «Питтсбург» (2:1 Б), а затем слилась «Вашингтону» (3:6) и «Айлендерс» (0:1 ОТ). В других матчах «Филадельфия» обыграла (3:2) и уступила (1:4) «Рейнджерс». В последнем поединке «летчики» разобрались с «Джерси» (4:3 Б).

Прогноз

Победа «Нью-Джерси» оценивается в 2.73, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Филадельфии» — 2.26.

Сейчас обе команды просто доигрывают сезон. С каждым поединком плей-офф отдаляется от «Филадельфии» все больше.

Коллектив Линди Раффа же просто хотел бы выбраться из черной полосы, которая длится с 9 апреля. Дома «Девс» попытаются это сделать. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Нью-Джерси» больше 2.5 за 1.70.