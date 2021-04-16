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    «Рейнджерс» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставка (к. 1.68) на хоккейный матч НХЛ 16 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Нью-Джерси»
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    Артемий Панарин
    В матче регулярного сезона НХЛ «Рейнджерс» будут принимать «Нью-Джерси». Матч пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 16 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Рейнджерс»

    Команда из Нью-Йорка провела в регулярном первенстве 42 встречи, в которых заработала 46 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона она находится на пятом месте.

    В начале апреля «Рейнджерс» сыграли с «Баффало». Два матча прошли в «КиБанк Центре». В первом поединке «рейнджеры» были сильнее (3:2 ОТ), а во втором — они потерпели неудачу (2:3 Б).

    Следующим соперником «синерубашечников» оказался «Питтсбург». В этом противостоянии команда Дэвида Куинна добыла разгромную победу (8:4) и крупно влетела «пингвинам» (2:5).

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    Позже «Рейнджерс» провели встречи с «Айлендерс», в которых ребята с Манхэттена по разу победили (4:1) и проиграли (2:3 ОТ). В недавнем поединке «синерубашечники» раскатали «Джерси» (3:0).

    «Нью-Джерси»

    Хоккейный клуб из Ньюарка принял участие в 41 поединке чемпионата. За все это время он заработал 34 балла и занял седьмое место в таблице Восточного дивизиона.

    В последней мартовской игре «Нью-Джерси» оказался слабее «Бостона» (4:5 Б). С матча в «ТД Гарден» началась серия «дьяволов» из четырех поражений.

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    • Позже команда Линди Раффа дважды уступила «Вашингтону» (1:2 ОТ; 4:5) и слилась «Баффало» (3:5). Но еще в одной дуэли с последней командой «Востока» «Девс» взяли верх (6:3).

    Три других встречи «Нью-Джерси» провел на своем льду. Все матчи в «Пруденшал Центре» завершились провалом. Коллектив Линди Раффа проиграл «Питтсбургу» (4:6; 2:5) и «Рейнджерс» (0:3).

    Прогноз

    Победа «Рейнджерс» оценивается в 1.68, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.78, а на победу «Нью-Джерси» — 4.54.

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    Команда Дэвида Куинна продолжает устраивать качели, демонстрируя непредсказуемые результаты. Но у себя дома «рейнджеры» сейчас выглядят убедительнее.

    В четырех поединках из пяти последних «синерубашечники» обыгрывали соперников в основное время. Должен нью-йоркский клуб разбираться и с «Джерси», у которого игровых проблем гораздо больше. Наши прогноз и ставка — победа «Рейнджерс» за 1.68.

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