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    «Рейнджерс» останутся на пятом месте на «Востоке»?

    «Нью-Джерси» — «Рейнджерс». Прогноз и ставка (к. 1.96) на хоккейный матч НХЛ 14 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Рейнджерс»
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    «Рейнджерс» в игре против «Айлендерс»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси» будет принимать «Рейнджерс». Матч пройдет в «Пруденшал Центре» 14 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 14 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.50
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
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    «Нью-Джерси»

    Ребята из Ньюарка провели в регулярном первенстве 40 матчей и набрали за все это время 34 балла. В турнирной таблице Восточного дивизиона команда занимает седьмую строчку.

    31 марта «Нью-Джерси» на чужом льду не справился с «Бостоном» (4:5 Б), после чего «дьяволов» ждали еще три поражения подряд. В двух матчах упомянутой серии «Девс» влетели «Вашингтону» (1:2 ОТ; 4:5).

    Затем состоялась битва аутсайдеров Восточного дивизиона. В первом матче против «Баффало» коллектив из Ньюарка уступил (3:5), а во втором — добыл крупную победу (6:3).

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    После зарубы с «Сэйбрз» ребята Линди Раффа вернулись в «Пруденшал Центр», где приняли «Питтсбург». Но в обоих матчах «Нью-Джерси» остался без очков (4:6; 2:5).

    «Рейнджерс»

    Хоккеисты с Манхэттена провели в регулярном первенстве 41 встречу и насобирали за все это время 44 балла. В рейтинге Восточного дивизиона команда находится на пятом месте.

    В начале апреля «Рейнджерс» провели две встречи с «Баффало». В одном поединке с «Сэйбрз» нью-йоркский клуб одержал победу (3:2 ОТ), а в другом — сам потерял очки (2:3 Б).

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    • Соперником «синерубашечников» в двух следующих матчах был «Питтсбург». Обе игры состоялись в «Мэдисон Сквер Гарден», где хозяева снесли «Пенс» (8:4) и крупно слились гостям во второй игре (2:5).

    Два крайних матча подопечные Дэвида Куинна провели в рамках нью-йоркского дерби. В первом поединке «Рейнджерс» разгромили «Айлендерс» (4:1), после чего они уступили «островитянам» (2:3 ОТ).

    Прогноз

    Победа «Нью-Джерси» оценивается в 3.34, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Рейнджерс» — 1.96.

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    Сейчас «Рейнджерс» и «Филадельфия» имеют по 44 балла, добытых в 41 игре. Но по второстепенным показателям коллектив из Нью-Йорка опережает «летчиков».

    Если в дальнейшем еще и «Бостон» будет допускать ошибки, то у «рейнджеров» появятся призрачные шансы на плей-офф. Но для этого нужно брать очки во встречах с проблемными соперниками, коим можно назвать и «Джерси». Наши прогноз и ставка — победа «Рейнджерс» за 1.96.

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