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    Серия «Торонто» дойдет до семи побед подряд?

    «Монреаль» — «Торонто». Прогноз и ставка (к. 1.81) на хоккейный матч НХЛ 13 апреля 2021 года

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    «Торонто»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Монреаль» будет принимать «Торонто». Матч пройдет в «Белл Центре» 13 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Монреаль» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 13 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.30
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
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    «Монреаль»

    В 38 играх регулярного сезона канадский клуб из провинции Квебек заработал 43 балла. В турнирной таблице Северного дивизиона он расположился на четвертой строчке.

    В начале текущего месяца «Монреаль» в гостях разгромил «Оттаву» (4:1), продлив таким образом свою серию без поражений до трех поединков.

    Но уже в следующем матче с «сенаторами» подопечные Доминика Дюшарма крупно уступили (3:6), после чего они смогли вырвать победу у «Эдмонтона» (3:2 ОТ).

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    В трех последних поединках «Хабс» остались без набранных баллов. Сперва «Монреаль» слился «Торонто» (2:3), а затем он дважды оказался слабее «Виннипега» (2:4; 0:5).

    «Торонто»

    Команда из провинции Онтарио, Канада, вышла на лед в текущем сезоне 41 раз. За все свои поединки она получила 59 очков и возглавила таблицу Северного дивизиона.

    Последний раз «Торонто» проигрывал кому-либо 30 марта. На «Скотиабанк Арене» «кабаны» потерпели поражение от «Эдмонтона» (2:3 ОТ).

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    • После той встречи прошло еще шесть поединков. Во всех матчах ребята Шелдона Кифа оказались непобедимы. Сперва «листочки» дважды разобрались с «Виннипегом» (3:1; 2:1 ОТ).

    Затем в «Скоушабэнк-Сэдлдоум» «Торонто» одержал верх над «Калгари» (4:2; 5:3). Позже «Мэйпл Лифс» победили «Монреаль» (3:2) и «Оттаву» (6:5).

    Прогноз

    Победа «Монреаля» оценивается в 2.86, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.28, а на победу «Торонто» — 2.26.

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    Коллектив Шелдона Кифа вновь набрал уверенный ход, что позволило ему оторваться от всех преследователей в таблице.

    Беспроигрышная серия «листочков»длится уже 6 матчей. Не сможет ее обломать и «Монреаль», который только терял очки в трех предыдущих встречах кряду. Наши прогноз и ставка — победа «Торонто» в матче за 1.81.

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