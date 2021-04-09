В матче регулярного сезона НХЛ «Баффало» будет принимать «Нью-Джерси». Матч пройдет в «КиБанк Центре» 9 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Баффало» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Баффало»

Команда из Баффало успела провести в регулярном чемпионате 38 матчей. Но заработать ей удалось всего 24 очка. Поэтому в Восточном дивизионе «клинки» занимают последнее место.

В конце марта «Баффало» на своем льду принимал «Филадельфию». В упомянутой встрече хозяева уступили в дополнительное время (3:4 ОТ). Для «Сэйбрз» это было 18-е поражение кряду.

Такая грустная серия наконец-то была прервана 1 апреля. В тот вечер команда под руководством Дона Гранато разгромила «Филадельфию» (6:1).

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После удачной игры с «летчиками» «Баффало» дома уступил «Рейнджерс» (2:3 ОТ) и взял у «синерубашечников» реванш (3:2 Б). А в последнем матче «Себс» хлопнули «Джерси» (5:3).

«Нью-Джерси»

Сыграв в 38 поединках регулярного первенства, «Девс» заработали 32 балла. На данный момент они занимают седьмое место в турнирной таблице Восточного дивизиона.

В последнее время у «Нью-Джерси» очень много потерь. В семи недавних матчах «дьяволы» потерпели шесть поражений. Сперва дважды команда уступила «Вашингтону» в гостях (3:4; 0:4).

А после неудачного выезда в столицу подопечные Линди Раффа минимально обыграли «Бостон» (1:0). В следующем же поединке с «Брюинз» ребята из Ньюарка оказались слабее (4:5 Б).

В начале апреля состоялись еще две встречи с «Кэпс». И снова «Нью-Джерси» уступил (1:2 ОТ; 4:5). А в дуэли аутсайдеров 7 числа текущего месяца «Девс» влетели «Баффало» (3:5).

Прогноз

Победа «Баффало» оценивается в 2.57, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Нью-Джерси» — 2.44.

Два последних клуба Восточного дивизиона пересекались между собой в нынешнем сезоне 7 раз. В каждом очном поединке они забивали суммарно 5+ голов.

В личных встречах набранные очки особо ценятся, поэтому очередная заруба слабейших на «Востоке» получится результативной. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.60.