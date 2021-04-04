В матче регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси» будет принимать «Вашингтон». Матч пройдет в «Пруденшал Центре» 4 апреля. Начало встречи — в 22:00 мск. «Нью-Джерси» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Джерси»

Сыграв в 35 матчах регулярного сезона, коллектив из Ньюарка сумел заработать 32 балла. В турнирной таблице Восточного дивизиона он находится на седьмой строчке.

В шести последних поединках в марте «Нью-Джерси» был в разъездах. В половине гостевых встреч «дьяволам» удалось победить. В первом таком поединке «Девс» взяли верх над «Питтсбургом» (2:1 ОТ).

Еще в одной игре подопечные Линди Раффа оказались сильнее «Филадельфии» (4:3). А после удачного выезда в «Веллс Фарго Центр» коллектив из Ньюарка дважды уступил «Вашингтону» (3:4; 0:4).

Все прогнозы на НХЛ

В следующем матче «Нью-Джерси» минимально обыграл «Бостон», после чего он и сам влетел «мишкам» (4:5 Б). А вернувшись домой, «дьяволы» потерпели поражение от «Вашингтона» (1:2 ОТ).

«Вашингтон»

Команда из округа Колумбия приняла участие в 37 играх регулярного сезона и одержала в них 52 очка. В зачете Восточного дивизиона она является лидером.

21 марта «Вашингтон» на «Кэпитал Уан Арене» сразился с «Рейнджерс». В домашней встрече столичный клуб потерпел поражение (1:3). Из-за этого прервалась его беспроигрышная серия из семи матчей.

После потери очков в дуэли с «синерубашечниками» «Кэпс» дважды взяли верх над «Нью-Джерси» (4:3; 4:0). А 28 марта столичные ребята победили «Рейнджерс» (5:4).

Через несколько дней состоялась еще одна игра с «рейнджерами», в которой «Вашингтон» уступил (2:5). Слились «Кэпс» и «Айлендерс» 2 апреля (4:8). В недавней встрече подопечные Питера Лавиолетта оказались сильнее «Джерси» (2:1 ОТ).

Прогноз

Победа «Нью-Джерси» оценивается в 3.19, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Вашингтона» — 2.02.

Ни в одной из семи очных дуэлей в текущем сезоне столичные ребята не проиграли. Кроме того, далеко не всегда их матчи получались результативными.

Только в одном поединке из трех в Ньюарке было забито больше 5 голов, поэтому велика вероятность того, что «Кэпс» не будут особо напрягаться и в четвертом матче в «Пруденшал Центре». Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6 за 1.79.