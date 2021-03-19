Во втором матче 1/2 финала «Востока» «Ак Барс» будет принимать «Салават Юлаев». Матч пройдет на «Татнефть-Арене» 19 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

Казанский клуб в 60 играх регулярного первенства набрал 90 очков, благодаря чему сезон он завершил в статусе лидера Восточной конференции.

Два крайних матча «регулярки» «Ак Барс» проиграл «Металлургу» Мг (2:3 Б) и ЦСКА (0:1). Но зато в плей-офф «коты» еще никому не уступали.

Одной из самых энергозатратных получилась первая встреча с «Торпедо», в ходе которой подопечные Дмитрия Квартальнова вырвали победу только в дополнительное время (2:1 ОТ).

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В следующих же трех поединках «Ак Барс» раскатал соперников без шансов (4:1; 4:0; 4:1). А 17 марта состоялось первое дерби в рамках 1/2 финала «Востока». Но и в этом матче казанцы легко разобрались с оппонентами (4:1).

«Салават Юлаев»

Уфимцы в регулярном первенстве заработали 81 очко. Благодаря таким показателям они финишировали в Восточной конференции на четвертом месте.

В заключительной стадии чемпионата «Салават Юлаев» добыл девять побед кряду, а вот в десятом поединке зеленые потерпели поражение от «Локомотива» (1:4).

На старте плей-офф испытаний команда Томи Ламсы влетела «Трактору» (1:3), но уже в следующем матче «юлаевцы» выровняли положение дел (3:2 ОТ).

В трех других поединках с «Трактором» «Салават Юлаев» был сильнее в основное время (4:0; 3:0; 3:2). А вот в первой дуэли в рамках «зеленого дерби» уфимцы проиграли без шансов (1:4).

Прогноз

На победу «Ак Барса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.92, на ничью — 4.10, а на победу «Салавата Юлаева» — 3.64.

Пока плей-офф дается казанцам легко, команда не испытывает особых трудностей. Но это не значит, что коллектив Квартальнова может позволить себе расслабиться.

Во втором матче «зеленого дерби» «коты» попробуют развить преимущество, проведя очередной уверенный поединок. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» не проиграет и тотал больше 3.5 с коэффициентом 1.76.