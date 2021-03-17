В матче 1/2 финала «Востока» «Ак Барс» будет принимать «Салават Юлаев». Матч пройдет на «Татнефть-Арене» 17 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

Казанская команда в регулярном сезоне была первой в рейтинге Восточной конференции. В 60 матчах «регулярки» она заработала 90 очков.

Концовку чемпионата «Ак Барс» провел в энергосберегающем режиме, поэтому проиграл четыре встречи из пяти. В одном из поединков «коты» слились как раз в «зеленом дерби» (2:3).

Затем команда Дмитрия Квартальнова влетела «Спартаку» (2:3 ОТ), после чего победила «Барыс» (4:3 ОТ). А в двух заключительных встречах «регулярки» «барсы» уступили «Магнитке» (2:3 Б) и ЦСКА (0:1).

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Но зато в плей-офф «Ак Барс» пока хорош. В дуэли с «Торпедо» в рамках 1/4 финала «Востока» казанский клуб добыл четыре победы (2:1 ОТ; 4:1; 4:0; 4:1).

«Салават Юлаев»

Коллектив из Уфы в регулярном чемпионате заработал 81 очко в 60 поединках. А в турнирной таблице Восточной конференции он занял четвертое место.

Финальный отрезок «регулярки» «Салават Юлаев» провел здорово, добыв 9 побед кряду. А вот в последнем матче уфимцы крупно проиграли «Локомотиву» (1:4).

В плей-офф КХЛ подопечные Томи Ламсы встретились с «Трактором». В первой же дуэли против челябинского клуба «юлаевцы» потерпели поражение (1:3).

А во втором матче «Салават Юлаев» вырвал победу в дополнительное время стараниями Теему Хартикайнена (3:2 ОТ). Три других встречи с «Трактором» уфимцы также затащили (4:0; 3:0; 3:2).

Прогноз

На победу «Ак Барса» в первом матче серии букмекеры дают коэффициент 1.94, на ничью — 4.14, а на победу «Салавата Юлаева» — 3.56.

В регулярном чемпионате две зеленые команды пересекались между собой четырежды. Каждая из сторон добыла по две победы у себя дома.

Но в трех встречах казанцы были результативными, забивая 3+ гола за матч. Поэтому на старте серии от них также стоит ожидать активной игры в атаке. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 2.5 с коэффициентом 1.81.