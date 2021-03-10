В матче 1/4 финала «Запада» СКА будет принимать «Динамо» Минск. Матч пройдет в «Ледовом дворце» 10 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

Регулярный чемпионат коллектив из Санкт-Петербурга завершил на второй строчке в таблице Западной конференции с 82 баллами на счету.

В плей-офф СКА принялся решать свои задачи, вот только в первой игре питерцам пришлось спасаться и биться за волевую победу. Но хозяевам в «Ледовом дворце» это удалось, и они повели в серии (4:2).

Не менее смотрибельной оказалась и вторая встреча в Санкт-Петербурге. СКА был близок к тому, чтобы растранжирить преимущество в 3 шайбы, однако вовремя собрался и добил «зубров» (6:4).

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Третий матч, прошедший в Белорусии, и вовсе продержался до овертайма, где питерцы стараниями Линдена Вея выгрызли нужный результат (4:3 ОТ). А вот проход в следующий раунд пришлось отложить из-за осечки в четвертом поединке (1:2).

«Динамо» Минск

В турнирной таблице Западной конференции белорусская команда заняла седьмое место. В 60 поединках регулярного чемпионата она завоевала 67 очков.

В стартовых двух встречах, прошедших в «Ледовом дворце», минское «Динамо» старалось бороться со СКА на равных. Но в обоих случаях силенок гостям не хватило (2:4; 4:6).

Еще ярче получилась игра в Минске 6 марта. Дважды коллектив Крэйга Вудкрофта сумел совершить камбэк в основное время, а вот в овертайме «зубры» уже сдались (3:4 ОТ).

Но «Динамо» Минск еще решило повоевать. Во встрече, которая могла стать финальной, белорусская команда зацепилась за победный результат (2:1).

Прогноз

На победу СКА в грядущем матче букмекеры дают коэффициент 1.42, на ничью — 5.45, а на победу «Динамо» Минск — 6.60.

Белорусы решили биться до конца и испортили статистику СКА, не позволив «армейцам» всухую выиграть серию.

В трех поединках из четырех соперники демонстрировали высокую результативность, которая должна повториться и в пятом матче. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.82.