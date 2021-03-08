В четвертом матче 1/4 финала «Запада» «Динамо» Минск будет принимать СКА. Матч пройдет на «Минск-Арене» 8 марта. Начало встречи — в 17:10 мск. «Динамо» Минск — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Минск

Дерзкие гости из Белорусии позволили себе в первом матче открыть счет. Однако у питерцев хватило сил на камбэк, а «зубры» в итоге остались ни с чем (2:4).

Во втором поединке команды устроили голевую перестрелку, в которой снова «Динамо» Минск потерпело неудачу (4:6). В этом матче динамовцы нанесли 31 удар в створ, реализовав 12.9% шансов.

Вернувшись в родные стены, подопечные Крэйга Вудкрофта также подпортили нервы СКА. А сама игра дошла до овертайма, где хозяева сдались (3:4 ОТ).

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Регулярный чемпионат «Динамо» Минск закончило на седьмой позиции в зачете Западной конференции. В 60 играх «зубры» набрали 67 очков.

СКА

Питерский клуб в первом матче в «Ледовом дворце» вынужден был отыгрываться. Сотворить камбэк хозяевам удалось во втором периоде, после чего команда спокойно доиграла и победила (4:2).

Во втором матче СКА был еще активнее впереди, но позволил гостям из Минска активничать у собственных ворот. В результативной дуэли «армейцы» снова оказались сильнее (6:4).

Третий поединок дошел до дополнительного времени, где Линден Вей подарил СКА очередную победу (4:3 ОТ). В этом матче гости нанесли 41 бросок в створ, а у своей рамки они отбили 33 удара.

Регулярный чемпионат коллектив Валерия Брагина закончил на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. В 60 поединках он заработал 82 балла.

Прогноз

На победу «Динамо» Минск в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.28, на ничью — 4.32, а на победу СКА — 1.99.

Белорусский коллектив пытался навязывать борьбу питерцам в каждой плей-офф игре. Но всегда команде Вудкрофта чего-то не хватало. Теперь они летят в серии — 0:3 и близки к завершению сезона.

Как бы там ни было, матчи между этими соперниками получаются результативными. Поэтому много голов будет и в грядущем поединке. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.80.