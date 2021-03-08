ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ростов» — «Сочи»Желание есть, но умения не хватило. «Ростов» и «Сочи» голов не забили Хосе Саломон РондонМаксимальная эффективность Рондона. Венесуэлец принес победу над «Ахматом» «Атлетико» — «Реал»Примера. «Валенсия» одолела «Вильярреал», «Осасуна» уступила «Барсе», мадридское дерби
  • 01:29
    • Ян — Стерлинг: где смотреть прямую трансляцию?
  • 01:14
    • ПСЖ разгромил «Брест» в Кубке Франции, Мбаппе оформил дубль
  • 01:05
    • «Лестер» вырвал победу у «Брайтона»
  • 00:57
    • «Барселона» обыграла «Осасуну», Месси сделал две голевых передачи
  • 00:39
    • Дубль Мораты помог «Ювентусу» обыграть «Лацио»
  • 22:25
    • «Бавария» вырвала победу у «Боруссии», Левандовский оформил хет-трик
  • 21:02
    • «Ростов» разошелся миром с «Сочи»
    Все новости спорта

    Еще один матч «Динамо» Минск и СКА будет голевым?

    «Динамо» Минск — СКА. Прогноз и ставка (к. 1.80) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 8 марта 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Динамо Минск Прогнозы на СКА
    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — СКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Дерябин
    В четвертом матче 1/4 финала «Запада» «Динамо» Минск будет принимать СКА. Матч пройдет на «Минск-Арене» 8 марта. Начало встречи — в 17:10 мск. «Динамо» Минск — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 08 Марта 2021 года
    Динамо Минск
  • Минск
    •  Динамо Минск 17:10 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.30
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 1.95
  • Ставка!
    •

    «Динамо» Минск

    Дерзкие гости из Белорусии позволили себе в первом матче открыть счет. Однако у питерцев хватило сил на камбэк, а «зубры» в итоге остались ни с чем (2:4).

    Во втором поединке команды устроили голевую перестрелку, в которой снова «Динамо» Минск потерпело неудачу (4:6). В этом матче динамовцы нанесли 31 удар в створ, реализовав 12.9% шансов.

    Вернувшись в родные стены, подопечные Крэйга Вудкрофта также подпортили нервы СКА. А сама игра дошла до овертайма, где хозяева сдались (3:4 ОТ).

    Все прогнозы на КХЛ

    Регулярный чемпионат «Динамо» Минск закончило на седьмой позиции в зачете Западной конференции. В 60 играх «зубры» набрали 67 очков.

    СКА

    Питерский клуб в первом матче в «Ледовом дворце» вынужден был отыгрываться. Сотворить камбэк хозяевам удалось во втором периоде, после чего команда спокойно доиграла и победила (4:2).

    Во втором матче СКА был еще активнее впереди, но позволил гостям из Минска активничать у собственных ворот. В результативной дуэли «армейцы» снова оказались сильнее (6:4).

    Третий поединок дошел до дополнительного времени, где Линден Вей подарил СКА очередную победу (4:3 ОТ). В этом матче гости нанесли 41 бросок в створ, а у своей рамки они отбили 33 удара.

    Регулярный чемпионат коллектив Валерия Брагина закончил на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. В 60 поединках он заработал 82 балла.

    Прогноз

    На победу «Динамо» Минск в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.28, на ничью — 4.32, а на победу СКА — 1.99.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    Белорусский коллектив пытался навязывать борьбу питерцам в каждой плей-офф игре. Но всегда команде Вудкрофта чего-то не хватало. Теперь они летят в серии — 0:3 и близки к завершению сезона.

    Как бы там ни было, матчи между этими соперниками получаются результативными. Поэтому много голов будет и в грядущем поединке. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Петр Ян — Алджамейн Стерлинг
  • Прочие
  • Сегодня в 06:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Корне — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Урал — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Аякс — Гронинген
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  1.68
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Рома — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Минай
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.34
  • Прогноз на матч Уэска — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Динамо — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кротоне — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Торпедо — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Елизавета Туктамышева
  • Туктамышева снова на ЧМ, слезы Косторной и сенсация Семененко
    • 18:35 01/03/2021     Рафаэль Варан
  • Трансферный дайджест. 23 февраля — 1 марта
    • 21:41 01/03/2021     Н'Голо Канте и Бруну Фернандеш
  • «Челси» и «МЮ» не забили, но унылые «нули» разбавил скандал
    • 16:11 01/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Динамо» Минск — СКА 08.03.2021 в 17:10. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.80.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры