В матче регулярного сезона НХЛ «Торонто» будет принимать «Оттаву». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» 16 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Торонто» — «Оттава»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

Канадский клуб из Торонто, провинция Онтарио, после 15 матчей в «регулярке» находится на первом месте в зачете Северного дивизиона с 23 баллами на счету.

В текущем сезоне у «Торонто» были небольшие победные отрезки их четырех поединков. Последний такой «листочки» провели с 5 по 11 февраля.

Сперва в трех матчах «Торонто» зарубился с «Ванкувером». Трижды подопечные Шелдона Кифа в родных стенах разобрались с «Накс» (7:3; 5:1; 3:1).

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После игр с «Ванкувером» «Торонто» сразился с «Монреалем» и одержал верх (4:2). А в последнем поединке «листья» уступили красным (1:2).

«Оттава»

Еще один канадский коллектив из провинции Онтарио имеет противоположные результаты. В 16 матчах он заработал только 7 баллов и оказался последним в своем дивизионе.

Две победы из трех в текущем сезоне «Оттава» завоевала в гостях. В первом таком матче «полководцы» одержали верх над «Монреалем» (3:2).

А с 6 по 12 февраля подопечные Ди Джея Смита потерпели 4 поражения кряду. Уступили «Сенс» «Монреалю» (1:2), пару раз влетели «Эдмонтону» (1:3; 2:3) и сдались «Виннипегу» (1:5).

В недавнем матче «Оттава» снова встретилась с «Виннипегом». Во второй дуэли против «Джетс» «сенаторы» победили (2:1).

Прогноз

На победу «Торонто» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.54, на ничью — 5.15, а на победу «Оттавы» — 5.55.

Пока «листочки» уверенно лидируют в таблице, «Оттава» продолжает топить себя и в каждой игре пропускает много.

В 16 поединках в сетку «Сенс» уже влетело 64 шайбы. Поэтому в таком матче ребята Кифа не станут терять очки и добудут нужный результат с крупным счетом. Наши прогноз и ставка — победа «Торонто» с форой -1.5 за 1.77.