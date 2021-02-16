«Торонто»
Канадский клуб из Торонто, провинция Онтарио, после 15 матчей в «регулярке» находится на первом месте в зачете Северного дивизиона с 23 баллами на счету.
В текущем сезоне у «Торонто» были небольшие победные отрезки их четырех поединков. Последний такой «листочки» провели с 5 по 11 февраля.
Сперва в трех матчах «Торонто» зарубился с «Ванкувером». Трижды подопечные Шелдона Кифа в родных стенах разобрались с «Накс» (7:3; 5:1; 3:1).
После игр с «Ванкувером» «Торонто» сразился с «Монреалем» и одержал верх (4:2). А в последнем поединке «листья» уступили красным (1:2).
«Оттава»
Еще один канадский коллектив из провинции Онтарио имеет противоположные результаты. В 16 матчах он заработал только 7 баллов и оказался последним в своем дивизионе.
Две победы из трех в текущем сезоне «Оттава» завоевала в гостях. В первом таком матче «полководцы» одержали верх над «Монреалем» (3:2).
А с 6 по 12 февраля подопечные Ди Джея Смита потерпели 4 поражения кряду. Уступили «Сенс» «Монреалю» (1:2), пару раз влетели «Эдмонтону» (1:3; 2:3) и сдались «Виннипегу» (1:5).
В недавнем матче «Оттава» снова встретилась с «Виннипегом». Во второй дуэли против «Джетс» «сенаторы» победили (2:1).
Прогноз
На победу «Торонто» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.54, на ничью — 5.15, а на победу «Оттавы» — 5.55.
Пока «листочки» уверенно лидируют в таблице, «Оттава» продолжает топить себя и в каждой игре пропускает много.
В 16 поединках в сетку «Сенс» уже влетело 64 шайбы. Поэтому в таком матче ребята Кифа не станут терять очки и добудут нужный результат с крупным счетом. Наши прогноз и ставка — победа «Торонто» с форой -1.5 за 1.77.