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    Получится ли результативной встреча на «Уфа-Арене»?

    «Салават Юлаев» — СКА. Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч КХЛ 28 ноября 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Салават Юлаев Прогнозы на СКА
    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — СКА
    Вячеслав Солодухин
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» будет принимать СКА. Матч пройдет на «Уфа-Арене» 28 ноября. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — СКА.
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    Хоккей. КХЛ 28 Ноября 2020 года
    Салават Юлаев
  • Уфа
    •  Салават Юлаев 14:30 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
    •

    «Салават Юлаев»

    Уфимской команде удалось ворваться в четверку лидеров Восточной конференции. В 31 сыгранном матче регулярного первенства она заработала 40 очков, а забила больше всех в Востоке — 96 голов.

    В семи ноябрьских матчах «Салават Юлаев» потерпел только 2 поражения. В начале этого месяца уфимцы дома переиграли «Куньлунь» в дополнительное время (3:2).

    Позже в столице команда Томи Ламсы уступила ЦСКА (3:5), а затем победила «Динамо» Москва в овертайме (4:3). В следующем гостевом матче «юлаевцы» не справились со СКА в добавочном периоде (2:3).

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    А в трех недавних поединках «Салават Юлаев» на «Уфа-Арене» одержал верх над «Спартаком» в серии буллитов (1:1, 3:2), а также разгромил «Барыс» (4:1) и «Нефтехимик» (6:2).

    СКА

    Хоккейный клуб из Санкт-Петербурга никуда не сдвинулся со второй строчки в таблице Запада. В 30 матчах команда набрала 41 очко. От первого места ее отделяют 8 баллов.

    Стартовые три игры в ноябре СКА провел на выезде. В одной из них «армейцы» на «Хартвалл Арене» разгромили «Йокерит» (4:1). А позже гости в Подольске вынесли «Витязь» (8:1).

    После града голов во встрече с «богатырями» команда Валерия Брагина победила «Северсталь» (2:0). А затем в домашнем матче питерцы обыграли «Салават Юлаев» в дополнительное время (3:2).

    Победную серию команды Брагина испортил «Трактор» 18 ноября (0:1). После этого СКА победил «Амур» (5:3), «Барыс» (4:3) и «Северсталь» (3:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Салавата Юлаева» в этой встрече оценивается в 2.48, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.30, а на победу СКА — 2.57.

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    В Уфе между собой сыграют команды, имеющие второй и третий лучшие показатели в атаке в КХЛ. В очных матчах результативность также высокая.

    В семи недавних поединках из десяти соперники забивали друг другу 5+ голов. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.61. 0

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    «Салават Юлаев» — СКА. Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч КХЛ 28 ноября 2020 года. Прогноз на «Салават Юлаев» — СКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
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