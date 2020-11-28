«Салават Юлаев» — СКА. Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч КХЛ 28 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» будет принимать СКА. Матч пройдет на «Уфа-Арене» 28 ноября. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — СКА.

«Салават Юлаев»

Уфимской команде удалось ворваться в четверку лидеров Восточной конференции. В 31 сыгранном матче регулярного первенства она заработала 40 очков, а забила больше всех в Востоке — 96 голов.

В семи ноябрьских матчах «Салават Юлаев» потерпел только 2 поражения. В начале этого месяца уфимцы дома переиграли «Куньлунь» в дополнительное время (3:2).

Позже в столице команда Томи Ламсы уступила ЦСКА (3:5), а затем победила «Динамо» Москва в овертайме (4:3). В следующем гостевом матче «юлаевцы» не справились со СКА в добавочном периоде (2:3).

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А в трех недавних поединках «Салават Юлаев» на «Уфа-Арене» одержал верх над «Спартаком» в серии буллитов (1:1, 3:2), а также разгромил «Барыс» (4:1) и «Нефтехимик» (6:2).

СКА

Хоккейный клуб из Санкт-Петербурга никуда не сдвинулся со второй строчки в таблице Запада. В 30 матчах команда набрала 41 очко. От первого места ее отделяют 8 баллов.

Стартовые три игры в ноябре СКА провел на выезде. В одной из них «армейцы» на «Хартвалл Арене» разгромили «Йокерит» (4:1). А позже гости в Подольске вынесли «Витязь» (8:1).

После града голов во встрече с «богатырями» команда Валерия Брагина победила «Северсталь» (2:0). А затем в домашнем матче питерцы обыграли «Салават Юлаев» в дополнительное время (3:2).

Победную серию команды Брагина испортил «Трактор» 18 ноября (0:1). После этого СКА победил «Амур» (5:3), «Барыс» (4:3) и «Северсталь» (3:2).

Прогноз и ставка

Победа «Салавата Юлаева» в этой встрече оценивается в 2.48, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.30, а на победу СКА — 2.57.

В Уфе между собой сыграют команды, имеющие второй и третий лучшие показатели в атаке в КХЛ. В очных матчах результативность также высокая.

В семи недавних поединках из десяти соперники забивали друг другу 5+ голов. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.61. 0