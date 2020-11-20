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    Сколько шайб вколотят «юлаевцы» в ворота «Спартака»?

    «Салават Юлаев» — «Спартак». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч КХЛ 20 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Спартак»
    Павел Коледов
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» будет принимать «Спартак». Матч пройдет на «Уфа-Арене» 20 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Спартак».
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    Хоккей. КХЛ 20 Ноября 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Салават Юлаев»

    Уфимская команда закрепила за собой шестую позицию в турнирной таблице Восточной конференции с 34 очками на счету. От седьмого клуба она оторвалась на 9 баллов.

    Концовку прошлого месяца «Салават Юлаев» сумел провести ярко, добыв крупные победы. На своем льду уфимцы раскатали «Амур» (4:1), а позже в Магнитогорске они взяли верх над «Магниткой» (4:1).

    В начале ноября команда Томи Ламсы у себя дома не без проблем переиграла «Куньлунь» в дополнительное время (3:2). А после паузы на Евротур случилась потеря очков во встрече с ЦСКА (3:5).

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    В следующем матче «Салават Юлаев» разобрался с московским «Динамо» в овертайме (4:3), а 16 ноября «юлаевцы» потерпели поражение от СКА в добавочном периоде (2:3).

    «Спартак»

    Столичная команда смогла подняться на четвертую позицию в турнирной таблице Западной конференции. На счету этого клуба сейчас имеется 31 очко, добытое в 26 играх регулярного чемпионата.

    В конце октября «Спартак» проиграл два матча на своем льду. Сперва красно-белые потерпели поражение от «Северстали» (3:4). А затем они уступили ЦСКА в дополнительное время (2:3).

    Но последние пять матчей команда Олега Знарка никому не проигрывает. Первого ноября «гладиаторы» взяли верх над «Авангардом» в овертайме (2:1), после чего в добавочном периоде они дали ответку ЦСКА (4:3).

    Позже в Подольске московский клуб дважды легко обыграл «Витязь» (7:3; 3:1). В недавнем поединке «Спартак» разобрался с «Северсталью» в дополнительное время (4:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Салавата Юлаева» в этой встрече букмекеры предлагают поставить за 1.83, ничья оценивается в 4.54, а победа «Спартака» — в 3.84.

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    На данном этапе регулярки команды смотрятся вполне себе солидно. Они забивают много, но и пропускают также достаточно.

    В семи недавних очных поединках из 10 последних уфимцы забивали «Спартаку» 3+ гола за игру. В предстоящем матче ситуация повторится. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 1.5 за 1.61. 0

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    «Салават Юлаев» — «Спартак». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч КХЛ 20 ноября 2020 года. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Спартак». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
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