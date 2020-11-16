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    Сыграют ли открыто между собой лидеры Востока?

    «Ак Барс» — «Автомобилист». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч КХЛ 16 ноября 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Ак Барс Прогнозы на Автомобилист
    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Автомобилист»
    Михаил Глухов
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» будет принимать «Автомобилист». Матч пройдет на «Татнефть-Арене» 16 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Ак Барс» — «Автомобилист».
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    Хоккей. КХЛ 16 Ноября 2020 года
    Ак Барс
  • Казань
    •  Ак Барс 19:00 Автомобилист Автомобилист
  • Екатеринбург
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.00
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 3.20
  • Ставка!
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    «Ак Барс»

    Команда из Казани продолжает лидировать в Восточной конференции. За 26 матчей она заработала 38 очков. От «Автомобилиста», с которым играть в понедельник, «барсы» оторвались на 1 балл.

    В октябре «Ак Барс» из-за потерь в составе частенько проигрывал, но последнее в прошлом месяце поражение оказалось самым жестким. В Хабаровске гости были разбиты «Амуром» (1:7).

    Но позже подопечные Дмитрия Квартальнова смогли прийти в себя и провели отрезок из четырех побед. В этой серии «Ак Барс» одолел «Барыс» (3:1), «Нефтехимик» (3:2), «Сибирь» (5:3) и «Торпедо» (6:2).

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    После удачного выезда в Нижний Новгород «Ак Барс» в другом гостевом матче проиграл «Трактору» (1:2). А в домашней встрече 14 ноября казанцы победили «Нефтехимик» (3:2).

    «Автомобилист»

    Хоккейный клуб из Екатеринбурга в 24 играх регулярного первенства заработал 37 очков. В таблице Восточной конференции он находится на третьем месте с лучшим показателем в нападении — 84 гола.

    В последних четырех встречах прошлого месяца «Автомобилист» дважды проиграл. Одно из поражений команда пережила в выездном матче с «Северсталью» (1:2).

    А после разгромной победы над «Нефтехимиком» (5:2) коллектив Билла Питерса крупно влетел «Авангарду» в Балашихе (3:6). В последнем октябрьском матче «Авто» обыграло «Локо» в овертайме (1:0).

    В ноябре екатеринбуржцы пока идут без поражений. Первого числа «Автомобилист» раскатал рижское «Динамо» (7:2), после чего подопечные Билла Питерса разобрались с «Локомотивом» (2:1) и снова переиграли «Динамо» Рига в овертайме (3:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Ак Барса» в предстоящем матче букмекеры предлагают котировку 2.07, ничья оценивается в 4.10, а победа «Автомобилиста» — в 3.06.

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    Оба клуба сейчас демонстрируют хорошую игру и имеют одни из лучших показателей по результативности. В очном противостоянии «Авто» может выскочить на первое место.

    Разумеется, «Ак Барс» в родных стенах и сам не против оторваться на большее расстояние от преследователей. У каждой команды на предстоящий поединок свои планы, благодаря чему соперники могут быть щедрыми на голы. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.72. 0

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    «Ак Барс» — «Автомобилист». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч КХЛ 16 ноября 2020 года. Прогноз на «Ак Барс» — «Автомобилист». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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