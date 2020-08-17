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    Сможет ли «Коламбус» сравнять счет в серии?

    «Коламбус» — «Тампа-Бэй». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч НХЛ 17 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Коламбус» — «Тампа-Бэй»
    Скотт Харрингтон
    В матче плей-офф Кубка Стэнли «Коламбус» сыграет с «Тампой-Бэй». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 17 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Коламбус» — «Тампа-Бэй».
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    Хоккей. Кубок Стэнли 17 Августа 2020 года
    Коламбус
  • Кубок Стэнли
    •  Коламбус 22:00 Тампа-Бэй Тампа-Бэй
  • Тампа
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    «Коламбус»

    После рестарта сезона коллектив из Колумбуса, штат Огайо, сыграл в контрольном матче с «Бостоном», в котором «мундиры» оказались сильнее (4:1).

    Затем «Коламбус» сразился с «Торонто» в плей-офф и выиграл серию со счетом 3:2. Сперва «пушки» обыграли канадцев (2:0), а на следующий день они потерпели поражение (0:3).

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    7 августа подопечные Джона Тортореллы взяли верх над «листьями» в овертайме (4:3), однако позже и «Торонто» выиграл в дополнительное время (3:4). В решающей встрече сильнее оказались «мундиры» (3:0).

    В плей-офф Кубка Стэнли «Коламбус» уступил «Тампе» в пятом овертайме (2:3), но через пару дней он победил (3:1). А 16 августа команда Тортореллы вновь влетела «молниям» (2:3).

    «Тампа-Бэй»

    Команда из Тампы, штат Флорида, в предсезонке сыграла против клуба «Флорида», в котором она без проблем разобралась с «котами» (5:0).

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    • А в групповом раунде Восточной конференции «Тампа-Бэй» победила «Вашингтон» по буллитам (2:2, 2:1), после чего она одержала верх над «Бостоном» (3:2).

    9 августа команда Джона Купера оказалась слабее «Филадельфии» (1:4), а в посеве 1/4 Запада «молнии» заняли 2 место. В стартовой игре Кубка Стэнли против «Коламбуса» «Тампа» вырвала нужный результат в пятом овертайме (3:2).

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    Затем «Тампа-Бэй» потерпела поражение (1:3), однако 16 августа она снова повела в серии благодаря победе с минимальной разницей (3:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Коламбуса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.38, на ничью — 4.44, а на победу «Тампы-Бэй» — 1.98.

    В серии против «Тампы» «мундиры» играют неплохо, поэтому в поединке, где им нужно сокращать разрыв, они постараются забить коллективу Джона Купера несколько голов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Коламбуса» больше 2 с коэффициентом 1.75. 0

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    «Коламбус» — «Тампа-Бэй». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч НХЛ 17 августа 2020 года. Прогноз на «Коламбус» — «Тампа-Бэй». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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