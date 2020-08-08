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    Чем запомнится очередная игра «Миннесоты»?

    «Миннесота» — «Ванкувер». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч НХЛ 8 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Ванкувер»
    Матс Цуккарелло
    В плей-офф матче НХЛ «Миннесота» сыграет с «Ванкувером». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 8 августа. Начало встречи — в 05:45 мск. Прогноз на «Миннесота» — «Ванкувер».

    «Миннесота»

    Хоккейный клуб из Сент-Пола, штат Миннесота, перед вынужденной паузой был шестым в турнирной таблице Центрального дивизиона.

    До приостановки сезона «Миннесота» трижды сыграла на чужом льду. В этих поединках команда победила «Сан-Хосе» (3:2), крупно влетела «Лос-Анджелесу» (3:7) и в овертайме прихлопнула «Анахайм» (5:4).

    Все прогнозы на НХЛ

    После возобновления хоккея «Минни» сразилась с «Колорадо». Данная встреча закончилась для коллектива Дина Эвасона поражением (2:3).

    В плей-офф НХЛ «Миннесота» сперва взяла верх над «Ванкувером» (3:0), а через пару дней уступила канадцам (3:4). В третьем матче серии она проиграла (0:3).

    «Ванкувер»

    Коллектив из Ванкувера, провинция Британская Колумбия, в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона занимал третью строчку.

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    • Перед паузой «Ванкувер» четырежды сыграл дома. В родных стенах «Накс» уступили «Аризоне» (2:4), победили «Колорадо» (6:3), оказались слабее «Коламбуса» (1:2) и по буллитам разобрались с «Айлендерс» (4:4, 1:0).

    После выхода из карантина команда Трэвиса Грина сразилась с «Виннипегом». Данный контрольный матч «Накерс» провалили (1:4).

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    Поражением «Ванкувера» закончилась и первая дуэль серии против «Миннесоты» (0:3). Позже коллектив Грина победил «Минни» со счетом 4:3, в третьей игре его подопечные взяли верх с результатом 3:0.

    Прогноз и ставка

    На победу «Миннесоты» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.50, на ничью — 4.38, а на победу «Ванкувера» — 2.45.

    Наши прогноз и ставка — тотал третьего периода больше 1.5 с коэффициентом 1.73. 0

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    «Миннесота» — «Ванкувер». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч НХЛ 8 августа 2020 года. Прогноз на «Миннесота» — «Ванкувер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
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