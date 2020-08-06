«Чикаго» — «Эдмонтон». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч НХЛ 6 августа 2020 года

В третьем матче плей-офф НХЛ «Чикаго» сыграет с «Эдмонтоном». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 6 августа. Начало встречи — в 05:30 мск. Прогноз на «Чикаго» — «Эдмонтон».

«Чикаго»

Представители штата Иллинойс в таблице Центрального дивизиона находились на последнем месте. В 70 играх регулярки они забили 212 голов, пропустив при этом 218 шайб.

В двух домашних встречах перед уходом на карантин «Чикаго» потерпел поражение от «Сент-Луиса» (0:2) и разгромил «Сан-Хосе» (6:2).

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А в предсезонном поединке «ястребы» всухую разбили «Сент-Луис» (4:0). В первом матче плей-офф серии «Би-хокс» одержали верх над «Эдмонтоном» (6:4).

Второй поединок данного противостояния подопечные Джереми Коллитона провели неудачно и уступили «Ойлерз» — 3:6.

«Эдмонтон»

Клуб из Канады, который находится в провинции Альберта, перед паузой в хоккее шел вторым в Тихоокеанском дивизионе с разницей голов 225:217.

В последних двух поединках в родных стенах до приостановки НХЛ «Эдмонтон» потерпел поражения от «Вегаса» в овертайме (2:3) и от «Виннипега» в основное время (2:4).

29 июля коллектив Дэйва Типпета сразился с «Калгари» в контрольном матче, в котором разгромил «огоньков» со счетом 4:1.

В первый день августа «Эдмонтон» уступил «Чикаго» в игре плей-офф (4:6), однако в ответке «нефть» взяла реванш (6:3) и сравнялась в серии — 1:1.

Прогноз и ставка

На победу «Чикаго» в третьем поединке серии букмекеры дают коэффициент 2.90, на ничью — 4.68, а на победу «Эдмонтона» — 2.14.

В очных встречах соперники решили играть открыто. Такой подход сделает их очередной матч результативным. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6 с коэффициентом 1.80. 0