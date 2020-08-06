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    «Чикаго» и «Эдмонтон» снова устроят голевое шоу

    «Чикаго» — «Эдмонтон». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч НХЛ 6 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Эдмонтон»
    Александер Нюландер
    В третьем матче плей-офф НХЛ «Чикаго» сыграет с «Эдмонтоном». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 6 августа. Начало встречи — в 05:30 мск. Прогноз на «Чикаго» — «Эдмонтон».
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  • 2.10
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    «Чикаго»

    Представители штата Иллинойс в таблице Центрального дивизиона находились на последнем месте. В 70 играх регулярки они забили 212 голов, пропустив при этом 218 шайб.

    В двух домашних встречах перед уходом на карантин «Чикаго» потерпел поражение от «Сент-Луиса» (0:2) и разгромил «Сан-Хосе» (6:2).

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    А в предсезонном поединке «ястребы» всухую разбили «Сент-Луис» (4:0). В первом матче плей-офф серии «Би-хокс» одержали верх над «Эдмонтоном» (6:4).

    Второй поединок данного противостояния подопечные Джереми Коллитона провели неудачно и уступили «Ойлерз» — 3:6.

    «Эдмонтон»

    Клуб из Канады, который находится в провинции Альберта, перед паузой в хоккее шел вторым в Тихоокеанском дивизионе с разницей голов 225:217.

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    29 июля коллектив Дэйва Типпета сразился с «Калгари» в контрольном матче, в котором разгромил «огоньков» со счетом 4:1.

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    В первый день августа «Эдмонтон» уступил «Чикаго» в игре плей-офф (4:6), однако в ответке «нефть» взяла реванш (6:3) и сравнялась в серии — 1:1.

    Прогноз и ставка

    На победу «Чикаго» в третьем поединке серии букмекеры дают коэффициент 2.90, на ничью — 4.68, а на победу «Эдмонтона» — 2.14.

    В очных встречах соперники решили играть открыто. Такой подход сделает их очередной матч результативным. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6 с коэффициентом 1.80. 0

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    «Чикаго» — «Эдмонтон». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч НХЛ 6 августа 2020 года. Прогноз на «Чикаго» — «Эдмонтон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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