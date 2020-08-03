«Калгари» — «Виннипег». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч НХЛ 3 августа 2020 года

Во втором матче плей-офф НХЛ «Калгари» сыграет с «Виннипегом». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 3 августа. Начало встречи — в 21:30 мск. Прогноз на «Калгари» — «Виннипег».

«Калгари»

Канадский хоккейный клуб из провинции Альберта до приостановки сезона находился на 4 месте в Тихоокеанском дивизионе. В 70 играх он забил 210 шайб, пропустив при этом 215.

С 1 по 7 марта «Калгари» победил в трех матчах кряду. В этих встречах «огоньки» взяли верх над «Флоридой» (3:0), «Коламбусом» в овертайме (3:2) и «Аризоной» (3:2).

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Последняя игра до паузы закончилась для команды Джеффа Уорда поражением от «Вегаса» (3:5). В предсезонке «Флэймз» были разгромлены «Эдмонтоном» (1:4).

В плей-офф встрече «Калгари», пропустив первым, вколотил 4 гола «Виннипегу» и завоевал крупную победу со счетом 4:1.

«Виннипег»

Еще один представитель Канады сыграл в 71 матче регулярного сезона. С разницей забитых и пропущенных 216:203 команда находилась на пятом месте в Центральном дивизионе.

Перед уходом на вынужденную паузу «Виннипег» набрал неплохую форму и победил в четырех встречах, добыв нужный результат в основное время.

В этих поединках «воздушная армия» одолела «Баффало» (3:1), «Вегас» (4:0), «Аризону» (4:2) и «Эдмонтон» (4:2).

Победный ход команды Пола Мориса продолжился и в предсезонке, где «Виннипег» разбил «Ванкувер» (4:1). А вот в первом матче серии плей-офф «Джетс» крупно влетели «Калгари» (1:4).

Прогноз и ставка

Победа «Калгари» во втором матче серии оценивается в 2.32, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.43, а на победу «Виннипега» — 2.74.

Безусловно, «Виннипег» даст бой «огням» в ответке, но коллектив Уорда сделает все, чтобы удвоить преимущество в серии. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Калгари» больше 2.5 с коэффициентом 1.66. 0