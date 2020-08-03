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    Расстроит ли «Калгари» «Виннипег» второй раз?

    «Калгари» — «Виннипег». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч НХЛ 3 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Калгари» — «Виннипег»
    Диллон Дюбе
    Во втором матче плей-офф НХЛ «Калгари» сыграет с «Виннипегом». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 3 августа. Начало встречи — в 21:30 мск. Прогноз на «Калгари» — «Виннипег».
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    Хоккей. Кубок Стэнли 03 Августа 2020 года
    Калгари
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    •  Калгари 21:30 Виннипег Виннипег
  • НХЛ. Предсезонка
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.30
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.57
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    «Калгари»

    Канадский хоккейный клуб из провинции Альберта до приостановки сезона находился на 4 месте в Тихоокеанском дивизионе. В 70 играх он забил 210 шайб, пропустив при этом 215.

    С 1 по 7 марта «Калгари» победил в трех матчах кряду. В этих встречах «огоньки» взяли верх над «Флоридой» (3:0), «Коламбусом» в овертайме (3:2) и «Аризоной» (3:2).

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    Последняя игра до паузы закончилась для команды Джеффа Уорда поражением от «Вегаса» (3:5). В предсезонке «Флэймз» были разгромлены «Эдмонтоном» (1:4).

    В плей-офф встрече «Калгари», пропустив первым, вколотил 4 гола «Виннипегу» и завоевал крупную победу со счетом 4:1.

    «Виннипег»

    Еще один представитель Канады сыграл в 71 матче регулярного сезона. С разницей забитых и пропущенных 216:203 команда находилась на пятом месте в Центральном дивизионе.

  • «Виннипег» уступил «Калгари» в первом матче серии
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    • Перед уходом на вынужденную паузу «Виннипег» набрал неплохую форму и победил в четырех встречах, добыв нужный результат в основное время.

    В этих поединках «воздушная армия» одолела «Баффало» (3:1), «Вегас» (4:0), «Аризону» (4:2) и «Эдмонтон» (4:2).

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    Победный ход команды Пола Мориса продолжился и в предсезонке, где «Виннипег» разбил «Ванкувер» (4:1). А вот в первом матче серии плей-офф «Джетс» крупно влетели «Калгари» (1:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Калгари» во втором матче серии оценивается в 2.32, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.43, а на победу «Виннипега» — 2.74.

    Безусловно, «Виннипег» даст бой «огням» в ответке, но коллектив Уорда сделает все, чтобы удвоить преимущество в серии. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Калгари» больше 2.5 с коэффициентом 1.66. 0

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    «Калгари» — «Виннипег». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч НХЛ 3 августа 2020 года. Прогноз на «Калгари» — «Виннипег». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
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