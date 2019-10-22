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    Проведет ли «Филадельфия» домашний матч результативно?

    «Филадельфия» — «Вегас». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч НХЛ 22 октября 2019 года

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    Прогноз на «Филадельфия» — «Вегас»
    Вильям Карлссон
    В очередной игре НХЛ «Филадельфия» будет принимать «Вегас». Матч состоится 22 октября на арене «Уэллс Фарго Центр». Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Вегас».
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    Хоккей. НХЛ 22 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 4.35
  • 2
  • 2.20
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    «Филадельфия»

    После 6 матчей в регулярном чемпионате клуб, представляющий Пенсильванию, находится внизу турнирной таблицы. С 5 очками в активе команда заняла 14 строчку в рейтинге Восточной конференции.

    Сперва «Филадельфия» в рамках «Глобальной серии» НХЛ провела поединок в Праге с «Чикаго». В этой встрече подопечные Алена Виньо одолели соперников (4:3).

    Затем «хулиганы с Брод-стрит» уже у себя дома разгромили «Нью-Джерси» (4:0). А после этого команда начала проигрывать. 13 октября «Флайерз» в серии буллитов уступили «Ванкуверу» (2:2, 2:1).

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    В следующем матче «Филадельфия» оказалась слабее «Калгари» (3:1). В выездной встрече на «Роджерс Плейс» гости потерпели поражение от «Эдмонтона» (6:3), а несколькими днями позже подопечные Виньо не справились с «Далласом» (1:4).

    «Вегас»

    В отличие от оппонента, дела у команды из штата Невада обстоят куда лучше. В 9 играх сезона этот коллектив сумел заработать 12 очков, благодаря чему он идет четвертым в таблице Западной конференции.

    Оправившись от разгрома в Финиксе от «Аризоны» (4:1), «золотые отбросы» крупно победили в следующих двух встречах.

    Подопечные Жерара Галлана у себя дома разгромили «Калгари» (6:2), а также уверенно разобрались с «Лос-Анджелесом» на выезде (2:5). Но 16 октября «Вегас» потерпел поражение от «Нэшвилла» (2:5).

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    Затем команда из Невады в серии послематчевых бросков взяла верх над «Оттавой» (3:2), а спустя несколько дней она одолела «Питтсбург» (0:3).

    Прогноз

    Победа «Филадельфии» в этом противостоянии оценивается коэффициентом 2,70, на ничью букмекеры предлагают котировку 4,20, а на успех «Вегаса» — 2,23.

    Сейчас хозяева матча находятся в плохой форме, а гости демонстрируют хорошие результаты, часто действуя по счету игры. Наш прогноз — тотал меньше 6,5 с коэффициентом 1,71. 0

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    «Филадельфия» — «Вегас». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч НХЛ 22 октября 2019 года . Прогноз на «Филадельфия» — «Вегас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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