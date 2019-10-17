«Вашингтон» — «Торонто». Прогноз (к. 1.52) и ставки на матч НХЛ 17 октября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Торонто». Матч состоится 17 октября на «Капитал Уан Арене». Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Торонто».

«Вашингтон»

В 7 поединках нового розыгрыша регулярного чемпионата команда из столицы США набрала 8 очков, что позволило ей занять 5 место в турнирной таблице Восточной конференции.

Стартовали в НХЛ «Кэпс» очень удачно, победив в двух встречах. 2 октября в овертайме подопечные Тодда Рирдена взяли верх над «Сент-Луисом» (2:3), а чуть позже «Вашингтон» разобрался с «Айлендерс» (1:2).

Но затем клуб из округа Колумбия потерпел 3 поражения подряд. Столичная команда в дополнительное уступила «Каролине» (2:3) и «Далласу» — тоже в овертайме (3:4). 11 октября «Кэпиталз» оказались слабее «Нэшвилла» (6:5).

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Следующую выездную встречу гости уже выиграли у «Далласа» (1:4), а спустя несколько дней «Вашингтон» дома не справился с «Колорадо» (3:6).

«Торонто»

На данный момент в активе у канадского коллектива имеется 7 баллов, которые клуб из провинции Онтарио заработал в 6 поединках НХЛ. Сейчас «листья» занимают 6 место в таблице Востока.

На старте сезона сине-белые уверенно разобрались с «Оттавой» дома (5:3), а также разгромили «Коламбус» на выезде (1:4).

Но после этого подопечные Майка Бэбкока в серии буллитов потерпели поражение от «Монреаля» (5:5, 2:4). Затем «Торонто» уступил «Сент-Луису» (2:3) и был разгромлен «Тампой» (3:7).

А поединок 13 октября канадский клуб провел удачно. В гостях «листья» взяли верх над «Детройтом», победив хозяев встречи — 2:5.

Прогноз

На победу «Вашингтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,37, на ничью — 4,30, а на победу «Торонто» — 2,50.

Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 2,5 с коэффициентом 1,52. 0