«Нефтехимик» — СКА. Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч КХЛ 17 октября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Нефтехимик» будет принимать СКА. Матч состоится 17 октября на арене «Нефтехимик». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Нефтехимик» — СКА.

«Нефтехимик»

По завершении 19 матчей регулярки нижнекамцы имеют в своем активе 15 очков. Из-за таких низких показателей команда находится на 11 месте в турнирной таблице Восточной конференции.

После удачного домашнего поединка с минским «Динамо», в котором хозяева победили по буллитам (4:4, 2:1), «волки» потерпели 6 поражений кряду.

Подопечные Вячеслава Буцаева оказались слабее «Ак Барса» (3:2), «Йокерита» (1:2), «Сибири» (4:2), «Адмирала» (2:0).

Затем «нефтяники» дважды уступили «Куньлуню РС». Сперва «Нефтехимик» проиграл представителям Китая в основное время (2:1), а на следующий день — в овертайме (2:1).

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14 октября волжане наконец-то выступили удачно. Команда из Нижнекамска взяла верх над «Сибирью» (2:1).

СКА

Как и у оппонентов из Татарстана, на счету питерской команды имеется 19 поединков в КХЛ. В них «Армейцы» сумели набрать 24 балла, благодаря чему сейчас этот коллектив идет вторым в таблице Запада.

Однако, результаты последних выступлений огорчают поклонников клуба из Санкт-Петербурга. 2 октября СКА потерпел поражение от «Ак Барса» (2:1), а через несколько дней подопечные Алексея Кудашова уступили «Трактору» (1:2).

Неудачей обернулась и домашняя встреча со «Спартаком», в которой хозяева не справились с москвичами в овертайме (2:3). Но чуть позже в дополнительное время СКА переиграл «Автомобилист» (2:1).

13 октября питерцы в гостях разгромили «Торпедо» (1:4), а затем в Балашихе «Армейцы» потеряли очки в битве с «Авангардом» (3:2).

Прогноз

Победа «Нефтехимика» в этом противостоянии оценивается коэффициентом 5,40, на ничью букмекеры дают котировку — 4,50, а на победу СКА — 1,55.

Какие бы проблемы ни испытывала команда из Санкт-Петербурга, она должна уверенно обыгрывать «Нефтехимик». Наш прогноз на матч — победа СКА с форой -1 с коэффициентом 1,66. 0