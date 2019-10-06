«Нэшвилл Предаторз» — «Детройт Ред Уингз». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч НХЛ 6 октября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Нэшвилл Предаторз» будет принимать «Детройт Ред Уингз». Матч состоится 6 октября на «Бриджстоун-арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Нэшвилл Предаторз» — «Детройт Ред Уингз».

«Нэшвилл»

В своей предсезонной подготовке «горчичные коты» проиграли лишь одну встречу, все остальные матчи для «Предс» были успешными.

16 сентября «Нэшвилл» одолел «Флориду» (6:3), а на следующий день клуб из штата Теннесси более скромно разобрался с этим соперником (1:0). Затем подопечные Питера Лавиолетта проиграли «Тампе-Бэй» (3:1).

Однако в ответном поединке «Предс» сумели получить реванш, победив оппонентов в овертайме (5:4). Чуть позже «Нэшвилл» дважды взял верх над «Каролиной» (3:0) в основное время, а также — 1:2 в овертайме.

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В первом противостоянии в НХЛ «Предаторз» уверенно обыграли «Миннесоту» (5:2), благодаря чему заняли второе место в таблице Западной конференции.

«Детройт»

На данный момент коллектив из штата Мичиган еще не принял участие ни в одной игре НХЛ. В сентябре команда провела 9 матчей в рамках подготовки к новому сезону. И лишь в 3 из них «Детройт» победил.

18 сентября «крылья» разобрались с «Чикаго» (5:3), спустя неделю подопечные Джеффа Блэшилла в овертайме взяли верх над «Питтсбургом» (3:2), а 27.09. красно-белые разгромили «Сент-Луис» (4:1).

Остальные 6 матчей оказались для «Ред Уингз» провальными. Команда проиграла «Чикаго» (2:1), дважды уступила «Айлендерсу» в дополнительное время (3:4; 3:2), потерпела поражение от «Питтсбурга» (4:2).

Две последние встречи предсезонки также были проиграны. Сперва «Детройт» оказался слабее «Торонто» в серии буллитов (3:3, 0:1), а затем и вовсе был разгромлен канадцами (5:0).

Прогноз

На победу «Нэшвилла» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,69, на ничью — 4,60, а на победу «Детройта» — 4,10.

Наш прогноз на матч — победа «Нэшвилла» с коэффициентом 1,69. 0