«Автомобилист» — «Витязь» Подольск. Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч КХЛ 4 сентября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Автомобилист» будет принимать «Витязь Подольск». Матч состоится 4 сентября на «Уралец-Арене». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Автомобилист» — «Витязь» Подольск.

«Автомобилист»

Свой первый матч в КХЛ команда провела у себя дома против «Северстали». И, видимо, подопечные Андрея Мартемьянова, считавшиеся безоговорочными фаворитами встречи, недооценили своего соперника.

Ко второму периоду «стальные» неожиданно повели в счете с преимуществом в две шайбы, продемонстрировав неплохую реализацию бросков (6,45%).

Но «Автомобилист» сумел собраться и установил ничейный результат, переведя игру в овертайм. В дополнительное время Вячеслав Литовченко принес победу хозяевам (3:2).

За весь матч команда Мартемьянова нанесла 33 удара по воротам соперника, а процент реализации этих бросков составил 9,09%. 18 минут клуб из Екатеринбурга находился в меньшинстве, но оборонялся «Автомобилист» надежно, поскольку «стальные» ни разу воспользовались численным преимуществом.

«Витязь» Подольск

Для «богатырей» официальный сезон в Континентальной хоккейной лиге стартовал с выездной встречи с «Трактором».

Несмотря на то что изначально «Витязь» считался слабой стороной противостояния, подопечные Михаила Кравеца уверенно справились с соперником, переиграв челябинский коллектив (2:4).

За 60 минут игрового времени гости нанесли 31 удар в створ ворот, порадовав своих болельщиков реализацией в 12,9%. При этом команда хорошо отыграла в защите.

«Богатыри» справились с натиском хозяев и сумели заблокировать 15 бросков соперников, а общий процент отраженных ударов составил 94,74%.

Первый матч в статусе аутсайдера «Витязь» выиграл, теперь им предстоит непростой выезд в Екатеринбург, где их ждет более серьезный противник.

Прогноз

На победу «Автомобилиста» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,59, на ничью — 4,60, а на победу «Витязя» Подольск — 4,80.

Наш прогноз на матч — тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,81. 0