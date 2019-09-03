«Барыс» — «Адмирал». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч КХЛ 3 сентября 2019 года

«Барыс»
Предсезонка для подопечных Андрея Скабелы началась прекрасно. В первом же матче клуб из Нур-Султана разгромил «Ак Барс» (6:3), затем казахстанцы в результативной игре взяли верх над «Нефтехимиком» (5:3).
10 августа «Барыс» встретился с «Автомобилистом» и оказался сильнее коллектива Мартемьянова (2:3).
Победная серия продолжилась матчем против «Салавата Юлаева», где команда Скабелы переиграла соперников по буллитам (1:1, 1:2). Затем представители Казахстана одолели швейцарский клуб «Амбри Пиотта» (1:4).
После этого «Барыс» потерпел три поражения подряд. Сперва он не справился с «Цугом» (5:3), потом проиграл «Давосу» в овертайме (2:1) и «Лугано» (7:3).
«Адмирал»
Коллектив из Владивостока не стал зря терять время, и с 20 июля приступил к подготовке к новому сезону, проведя 12 контрольных встреч.
Сперва «Адмирал» уступил «Ермаку» (1:2), а на следующий день взял реванш (4:0). После этого «моряки» дважды сыграли с «Амуром». Начала команда эту дуэль с победы (1:0), затем последовало разгромное поражение (0:6).
Серия неудач продолжилась и в двухматчевом противостоянии с ЦСКА, где «армейцы» оба раза оказались сильнее (3:1, 3:1).
13 августа подопечные Сергея Светлова обыграли «Зноймо» (4:1). А затем вновь были осечки во встречах с «Кошице» (5:4) и «Амуром» после буллитов (3:3, 2:1).
Закончили предсезонку «моряки» тремя победами над клубом «Литвинов» (3:4), над «Зволеном» (1:4) и «Спартаком» в овертайме (3:4).
Прогноз
На победу «Барыса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,42, на ничью — 5,50, а победа «Адмирала» оценивается коэффициентом 6.00.
Наш прогноз на матч — тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,71. 0