«Барыс» — «Адмирал». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч КХЛ 3 сентября 2019 года

В первом туре КХЛ «Барыс» будет принимать «Адмирал». Матч состоится 3 сентября на «Барыс Арене». Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Барыс» — «Адмирал».

«Барыс»

Предсезонка для подопечных Андрея Скабелы началась прекрасно. В первом же матче клуб из Нур-Султана разгромил «Ак Барс» (6:3), затем казахстанцы в результативной игре взяли верх над «Нефтехимиком» (5:3).

10 августа «Барыс» встретился с «Автомобилистом» и оказался сильнее коллектива Мартемьянова (2:3).

Победная серия продолжилась матчем против «Салавата Юлаева», где команда Скабелы переиграла соперников по буллитам (1:1, 1:2). Затем представители Казахстана одолели швейцарский клуб «Амбри Пиотта» (1:4).

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После этого «Барыс» потерпел три поражения подряд. Сперва он не справился с «Цугом» (5:3), потом проиграл «Давосу» в овертайме (2:1) и «Лугано» (7:3).

«Адмирал»

Коллектив из Владивостока не стал зря терять время, и с 20 июля приступил к подготовке к новому сезону, проведя 12 контрольных встреч.

Сперва «Адмирал» уступил «Ермаку» (1:2), а на следующий день взял реванш (4:0). После этого «моряки» дважды сыграли с «Амуром». Начала команда эту дуэль с победы (1:0), затем последовало разгромное поражение (0:6).

Серия неудач продолжилась и в двухматчевом противостоянии с ЦСКА, где «армейцы» оба раза оказались сильнее (3:1, 3:1).

13 августа подопечные Сергея Светлова обыграли «Зноймо» (4:1). А затем вновь были осечки во встречах с «Кошице» (5:4) и «Амуром» после буллитов (3:3, 2:1).

Закончили предсезонку «моряки» тремя победами над клубом «Литвинов» (3:4), над «Зволеном» (1:4) и «Спартаком» в овертайме (3:4).

Прогноз

На победу «Барыса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,42, на ничью — 5,50, а победа «Адмирала» оценивается коэффициентом 6.00.

Наш прогноз на матч — тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,71. 0