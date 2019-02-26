«Барыс» — «Торпедо». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 26 февраля 2019 года

В рамках плей-офф КХЛ 26 февраля 2019 года казахстанский «Барыс» примет нижегородское «Торпедо». Начало матча — 16:30 мск. Прогноз на «Барыс» — «Торпедо».

«Барыс»

В последнем матче регулярки «Барыс» на выезде в серии буллитов дожал «Кунь Лунь» (3:2), прервав серию из трех поражений. Пока непонятно, это спад в игре команды, или же просто экономия сил перед плей-офф, так как казахстанцы заранее обеспечили себе второе место на Востоке.

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Лидерами команды являются в основном легионеры — основной вратарь Хенрик Карлссон, его дублер Доминик Храковина, в защите солируют Даррен Диц, Кэвин Даллмэн и Джесси Блэйкер, в атаке все надежды связаны с Брэндоном Боченски, Патрисом Кормье, Андре Петтерссоном, Мэтом Фрэттином, Никитой Михайлисом и Романом Старченко. Травмирован топ-форвард Кертис Волк.

«Барыс» сугубо атакующая команда, входящая в пятерку самых результативных в КХЛ — забрасывают в среднем 3,06 шайб за матч и реализуют 23,1% большинства. При этом последних играх регулярки казахстанцы подтянули оборону в топ-10.

«Торпедо»

В последнем матче регулярки «Торпедо» на выезде был разбит московским «Динамо» (1:4), прервав серию из трех побед. Но в целом нижегородцы задолго до конца регулярного чемпионата гарантировала себе седьмое место на Востоке.

Главная проблема — травма основного вратаря Станислава Галимова и одного из важных игроков обороны Мэта Боди. Теперь за место первого номера борются Барри Браст, Денис Костин и Андрей Тихомиров, а среди полевых игроков выделим защитников Филипа Хольма и Дениса Баранцева, нападающих Михаила Варнакова, Дамира Жафярова, Дениса Паршина, Энди Миэла, Антона Шенфельда и Роберта Саболича.

«Торпедо» также любит играть в атаке, забрасывая в среднем 2,84 шайбы за матч — это 8-й лучший результат в регулярке. Но оборона у нижегородцев вторая худшая во всей КХЛ — в среднем 3,11 пропущенных шайб за игру.

Прогноз

«Барыс» фаворит серии, и в родных стенах просто обязан начать серию победой. Прогноз на победу «Барыса» в матче с коэффициентом 1,82. 0