«Сибирь» — «Автомобилист». Прогноз и ставки на матч КХЛ 20 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 20 февраля 2019 года новосибирская «Сибирь» примет екатеринбургский «Автомобилист». Начало матча — 15:30 мск. Прогноз на «Сибирь» — «Автомобилист».

«Сибирь»

В прошлом матче «Сибирь» на выезде проиграла «Торпедо» (3:5), потерпев третье поражение подряд. Хотя теоретический шанс на плей-офф еще остается, отставание новосибирцев от 8-го места Востока составляет четыре очка при двух оставшихся матчах.

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В игре с «Торпедо» слабо сыграл вратарь Дэнни Тэйлор, зато лидеры атаки набрали по несколько очков — Дмитрий Саюстов забросил шайбу и отдал две передачи, Егор Миловзоров оформил гол+пас, еще одна шайба на счету ведущего защитника Николая Демидова.

«Сибирь» за последнее время подтянула игру в атаке, но игра в обороне и меньшинство по-прежнему ужасны, включая второе худшее меньшинство в КХЛ (74,4% надежности).

«Автомобилист»

В прошлом матче «Автомобилист» дома разобрался с «Нефтехимиком» (5:3), выиграв шестой из последних десяти матчей, и спокойно заканчивает регулярку на первом месте Востока с семью очками преимущества над «Барысом».

Результат в игре с нижнекамцами сделали трио топ-форвардов — Анатолий Голышев оформил дубль и отдал две передачи, Найджел Доус и Стефан Да Коста набрали по 3 (1+2) очка. Среди лидеров команды также отметим вратаря Якуба Коваржа, защитника Ивана Вишневского.

Почти по всем показателям статистики «Автомобилист» среди лидеров КХЛ, включая заброшенные/пропущенные шайбы и лучшую в Лиге реализацию большинства — 28,6%.

Прогноз

У «Сибири» все еще остается теоретический шанс на плей-офф, тогда как «Автомобилист» уже гарантировал себе первое место на Востоке. Терять новосибирцам нечего, так что можно ждать открытой и результативной игры — тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,99. 0