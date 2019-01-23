«Сочи» — «Нефтехимик». Прогноз и ставки на матч КХЛ 23 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 23 января 2019 года ХК «Сочи» примет нижнекамский «Нефтехимик». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Сочи» — «Нефтехимик».

«Сочи»

В прошлой игре «Сочи» на выезде неожиданно нанес поражение «Авангарду» (4:2), прервав серию из трех поражений подряд. Но в общей сложности у команды лишь четыре победы в последних десяти матчах — «Сочи» занимает 8-е место на Западе, опережая на пять очков «Динамо Рига».

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Хороший матч сыграл вратарь Константин Барулин, отразив 32 из 34 бросков, гол+пас оформил ключевой нападающий Мартин Бакош, по шайбе забросили Шон Коллинз, Артем Томилин и Станислав Бочаров. Главная проблема — травмы ряда лидеров, включая защитников Йохана Овитю, Никиту Щитова, Олега Погоришного, нападающего Степана Старкова.

«Сочи» демонстрирует стабильно средние результаты командной статистики, но в большей мере сочинци все же команда атаки — 2,45 заброшенных шайб в среднем за игру (13-е место) и 18,6% реализации большинства (14-е).

«Нефтехимик»

В прошлом поединке «Нефтехимик» на выезде сенсационно обыграл «Йокерит» (2:1) — это уже вторая победа нижнекамцев в трех последних играх и обе сенсационные (до этого был повержен на выезде СКА). «Нефтехимик» занимает 11-е место на Востоке, отставая от зоны плей-офф на девять очков.

Феноменальный матч сыграл голкипер Илья Ежов, отразив 35 из 36 бросков, а двух шайб Ильдара Шиксатдарова и Павла Порядина хватило для победы. Среди лидеров также отметим защитников Дамира Шарипзянова и Адама Полашека, нападающих Йонаса Наттинена, Микаэля Руохомаа и Йусо Пуустинена.

Лишь по игре в большинстве «Нефтехимик» входит в топ-10 КХЛ, реализуя 20,2% попыток. Остальные показатели нижнекамцев ниже среднего.

Прогноз

В последнее время «Нефтехимик» на выезде играет лучше, чем дома, но все же трижды в одну воронку снаряд не падает — рискнем с прогнозом на победу «Сочи» в основное время с коэффициентом 1,94. 0