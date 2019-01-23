ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алина ЗагитоваЧЕ в Минске: Загитова и Тарасова/Морозов готовятся к защите титулов Хоккеисты «Лос-Анджелеса»НХЛ. Два очка Барбашева и Дадонова, результативная передача Тарасенко Стефанос ЦиципасAustralian Open. Циципас вышел в полуфинал, Павлюченкова проиграла Коллинз
  • 13:28
    • Роналду оштрафовали и дали условный срок
  • 12:40
    • ЦСКА продлил контракт с нападающим
  • 12:33
    • Самолет с новичком «Кардиффа» пропал по пути из Франции
  • 10:45
    • Павлюченкова прекратила борьбу на Australian Open
  • 10:30
    • Тарасов подтвердил снижение своей зарплаты по новому контракту
  • 09:24
    • «Ньюкасл» заинтересовался защитником «Ахмата»
  • 09:12
    • «Филадельфия» разгромила «Хьюстон», «Бостон» одержал четвертую победу кряду
    Все новости спорта

    «Сочи» дома обязан побеждать «Нефтехимик»

    «Сочи» — «Нефтехимик». Прогноз и ставки на матч КХЛ 23 января 2019 года

    КХЛ Сочи Нефтехимик
    Прогноз на «Сочи» — «Нефтехимик»
    Петр Кочетков, «Сочи»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 23 января 2019 года ХК «Сочи» примет нижнекамский «Нефтехимик». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Сочи» — «Нефтехимик».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Сочи»

    В прошлой игре «Сочи» на выезде неожиданно нанес поражение «Авангарду» (4:2), прервав серию из трех поражений подряд. Но в общей сложности у команды лишь четыре победы в последних десяти матчах — «Сочи» занимает 8-е место на Западе, опережая на пять очков «Динамо Рига».

    Все прогнозы на хоккей

    Хороший матч сыграл вратарь Константин Барулин, отразив 32 из 34 бросков, гол+пас оформил ключевой нападающий Мартин Бакош, по шайбе забросили Шон Коллинз, Артем Томилин и Станислав Бочаров. Главная проблема — травмы ряда лидеров, включая защитников Йохана Овитю, Никиту Щитова, Олега Погоришного, нападающего Степана Старкова.

    «Сочи» демонстрирует стабильно средние результаты командной статистики, но в большей мере сочинци все же команда атаки — 2,45 заброшенных шайб в среднем за игру (13-е место) и 18,6% реализации большинства (14-е).

    «Нефтехимик»

    В прошлом поединке «Нефтехимик» на выезде сенсационно обыграл «Йокерит» (2:1) — это уже вторая победа нижнекамцев в трех последних играх и обе сенсационные (до этого был повержен на выезде СКА). «Нефтехимик» занимает 11-е место на Востоке, отставая от зоны плей-офф на девять очков.

  • 10 000
  • Получить
  • Фрибет для новичков
  • fonbet.ru
    •
  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    Феноменальный матч сыграл голкипер Илья Ежов, отразив 35 из 36 бросков, а двух шайб Ильдара Шиксатдарова и Павла Порядина хватило для победы. Среди лидеров также отметим защитников Дамира Шарипзянова и Адама Полашека, нападающих Йонаса Наттинена, Микаэля Руохомаа и Йусо Пуустинена.

    Лишь по игре в большинстве «Нефтехимик» входит в топ-10 КХЛ, реализуя 20,2% попыток. Остальные показатели нижнекамцев ниже среднего.

    Прогноз

    В последнее время «Нефтехимик» на выезде играет лучше, чем дома, но все же трижды в одну воронку снаряд не падает — рискнем с прогнозом на победу «Сочи» в основное время с коэффициентом 1,94. 0

  • Прогнозы в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
    Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.16
  • Прогноз на матч Кунь Лунь — Салават Юлаев
  • Сегодня в 14:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Металлург — Барыс
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Автомобилист — Трактор
  • Сегодня в 17:00
    •  5.34
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 19:00
    •  4.04
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Сегодня в 20:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Тулуза — Реймс
  • Сегодня в 20:30
    •  6.00
  • Прогноз на матч Хетафе — Валенсия
  • Сегодня в 23:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Вашингтон — Сан-Хосе
  • Завтра в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Чикаго — Айлендерс
  • Завтра в 04:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Калгари — Каролина
  • Завтра в 05:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Витязь — Торпедо
  • Завтра в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Йокерит — Ак Барс
  • Завтра в 19:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Ним — Анже
  • Завтра в 21:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Бертон Альбион — Манчестер Сити
  • Завтра в 22:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Курбан Бердыев
  • Планы на зиму: «Рубин»
    • 19:58 16/01/2019     Маурицио Сарри
  • Восемь игроков, которые подвели Сарри
    • Вчера в 19:22     Мария Шарапова
  • Новый провал Шараповой: конец карьеры не за горами?
    • Вчера в 02:05
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Сочи» — «Нефтехимик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.94. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 23 января 2019 года ХК «Сочи» примет нижнекамский «Нефтехимик». Начало матча — 19:30 мск.
    Тоже интересно
    «Спартак» — «Ростов» Футбол Шикарная развязка. «Спартак» и «Ростов» открыли «Кубок Матч Премьер»Реакция спортивных СМИ на стартовый матч турнира «Кубок Матч Премьер» 01:540
  • 08:52
    • Защитник «Арсенала» выбыл из строя до конца сезона
  • 08:06
    • Циципас — первый полуфиналист Australian Open
  • 13:12
    • Кокорину грозит операция из-за отсутствия тренировок в СИЗО
    Марсело Футбол Трансферный дайджест. 15-21 январяКто сманивает звезду «Реала» в Италию, чем закончится сага с переходом хавбека «Зенита», переедет ли хавбек сборной Германии в Манчестер и другие трансферные новости последних дней Вчера в 21:160
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Неудачи продолжат преследовать «Монако»
  • 5.34
    •
  • 12:52
    • Квитова сыграет с Коллинз в полуфинале Australian Open
  • 00:53
    • «Вашингтон» одержал победу над «Детройтом»
  • 00:39
    • «Даллас» потерпел поражение в матче с «Милуоки»
    Маурицио Сарри Футбол Восемь игроков, которые подвели СарриРяд футболистов «Челси» проводит текущий сезон не лучшим образом Вчера в 19:220
  • 00:25
    • «Ювентус» разгромил «Кьево»
  • 23:37
    • Кевин-Принс Боатенг перешел в «Барселону»
  • 21:53
    • Гол Глушакова принес «Спартаку» победу над «Ростовом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие