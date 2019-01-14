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    «Флорида» Дадонова прервет серию поражений в игре с «Ванкувером» Голдобина

    «Ванкувер» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч НХЛ 14 января 2019 года

    НХЛ Ванкувер Кэнакс Флорида Пантерз
    Прогноз на «Ванкувер» — «Флорида»
    Евгений Дадонов, «Флорида»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 14 января 2019 года «Ванкувер Кэнакс» примет «Флориду Пантерз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Ванкувер» — «Флорида».
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    «Ванкувер»

    В прошлом поединке «Ванкувер» на своем льду в овертайме уступил «Аризоне» (3:4). Это третье поражение «Кэнакс» подряд, и они опустились на 6-е место в Тихоокеанском дивизионе, отставая от зоны плей-офф уже на 13 очков.

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    Очень слабо сыграл вратарь Якоб Маркстрем, пропустив четыре шайбы с 22 бросков, зато результативно провела поединок вторая тройка — Свен Бэртчи оформил дубль, Адам Гудетт забросил шайбу. Один из лучших нападающих команды россиянин Николай Голдобин очков не набирал. Среди лидеров также выделим защитника Александра Эдлера, форвардов Бо Хорвата и травмированного Элиаса Петерссона — лучшего бомбардира «Ванкувера».

    Ни по одному из показателей командной статистики «Ванкувер» не входит даже в топ-20. Лучшая характеристика «Кэнакс» — стабильно плохая игра во всех линиях.

    «Флорида»

    В прошлом матче «Флорида» на выезде уступила «Калгари» (3:4) — это пятое поражение «Пантерз» подряд, и они отстают от зоны плей-офф Востока уже на 10 очков, занимая шестое место в Атлантическом дивизионе.

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    Не помогла победить «Флориде» и шайба российского нападающего Евгения Дадонова, по голу также на счету двух лидеров атаки — Джонатана Юбердо и Майка Хоффмана. Среди лидеров также защитник Кит Яндл, Аарон Экблад, нападающие Фрэнк Ватрано и Александр Барков. Российский защитник Богдан Киселевич очков не набирал, травмированы нападающие Ник Бьюгстад, Дерек Маккензи и Винсент Трочек.

    «Флорида» обладает очень приличной линией нападения, реализуя в среднем 27% попыток в большинстве (4-е место) и забрасывая в среднем 3,14 шайб за игру (11-е). Но при этом пропускают «Пантерз» 3,5 шайбы в среднем за матч, что является 4-м худшим показателем в Лиге.

    Прогноз

    Первая встреча команд завершилась выездной победой «Ванкувера» (3:2). Сейчас и «Кэнакс» и «Пантерз» в кризисе, но за счет более мощной атаки «Флориды» ставим на них — победа в матче с коэффициентом 2,10. 0

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    Прогноз на «Ванкувер» — «Флорида». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 14 января 2019 года «Ванкувер Кэнакс» примет «Флориду Пантерз». Начало матча — 03:00 мск.
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