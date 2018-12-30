«Ак Барс» — «Нефтехимик». Прогноз и ставки на матч КХЛ 30 декабря 2018 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 30 декабря 2018 года казанский «Ак Барс» примет нижнекамский «Нефтехимик». Начало матча — 15:00 мск. Прогноз на «Ак Барс» — «Нефтехимик».

«Ак Барс»

В прошлом матче «Ак Барс» на выезде уступил ЦСКА (2:4) — это третье выездное поражение подряд, и казанцы снова значительно отстали от «Автомобилиста», лидирующего в Восточной конференции (уже на девять очков). Впереди у казанцев три домашние встречи, чтобы исправить положение.

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В игре против ЦСКА не лучшим образом сыграл вратарь Владислав Подяпольский, но по его воротам армейцы нанесли 41 бросок. По шайбе забросили Иржи Секач и Вячеслав Основин. Среди лидеров команды также защитник Пол Постма, нападающие Джастин Азеведо, уже названный Иржи Секач и Данис Зарипов. Травмированы нападающие Антон Ландер и Федор Малыхин.

«Ак Барс» — это хорошо сбалансированная, дисциплинированная команда, в чем главная заслуга ее главного тренера Зинетулы Билялетдинова. Но есть и проблемы — это спецбригады, а особенно большинство с реализацией лишь в 14,5% (пятый худший результат в КХЛ).

«Нефтехимик»

В прошлом матче «Нефтехимик» на выезде уступил «Словану» (1:3), потерпев свое шестое поражение подряд. Нижнекамцы опустились на 11-е место с 13-ти команд Восточной конференции, и отстают от зоны плей-офф уже на шесть очков.

Накануне матча со «Слованом» был уволен главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров, но это не помогло команде. Среди лидеров легионеры — защитник Адам Полашек и тройка финских форвардов — Йусо Пуустинен, Йонас Наттинен и Микаэль Руохомаа. Вчетвером они набрали половину очков «Нефтехимика». Травмирован нападающий Ярослав Косов.

«Нефтехимик» одна из худших команд в плане результативности атаки, оборона тоже слабая, зато вполне хорошо выглядят спецбригады, а особенно игра в большинстве — 21,7% реализации и 8-й лучший результат в КХЛ.

Прогноз

У «Нефтехимика» серьезные проблемы с игрой, был уволен главный тренер, и есть шанс, что дома «Ак Барс» не испытает сложностей с нижнекамцами, реабилитировавшись за серию поражений — рекомендуем прогноз на тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,98. 0