«Торпедо» — «Автомобилист». Прогноз и ставки на матч КХЛ 21 декабря 2018 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 21 декабря 2018 года нижегородское «Торпедо» примет екатеринбургский «Автомобилист». Начало матча — 19:00 мск. Прогноз на «Торпедо» — «Автомобилист».

«Торпедо»

В прошлом матче «Торпедо» дома в овертайме уступило «Трктору» (2:3), потерпев свое второе поражение подряд после трех кряду побед. С другой стороны, еще ранее нижегородцы шли на серии из четырех поражений. В общем, команда занимает 6-е место на Востоке и, на данный момент, борется только с «Салаватом» за сохранение позиции.

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В игре с «Трактором» шайбами отметились два лидера атак — легионеры Энди Миэл и Роберт Саболич, причем нижегородцы перебросали соперника 45:30, но моменты не реализовали. Среди лидеров также отметим защитника Филипа Хольма, нападающих Дениса Паршина и Дамира Жафьярова. Травмированы нападающие Павел Макаренко и Кирилл Ураков.

«Торпедо» — одна из самых результативных команд КХЛ. В среднем за матч нижегородцы забрасывают 3,02 шайбы — это 6-й показатель в Лиге. Но спецбригады на среднем уровне, а игра в обороне тянет команду вниз — в среднем 2,92 пропущенные шайбы за матч и только 20-е место.

«Автомобилист»

В прошлом матче «Автомобилист» на выезде дожал «Нефтехимик» (2:1), одержав свою пятую победу в последних шести матчах. «Автомобилист» сохраняет первое место в Восточной конференции, опережая на три очка «Ак Барс».

В игре с «Нефтехимиком» отлично сыграл вратарь Якуб Коварж, отразив 32 из 33 бросков. Шайбами отметились лидеры атаки Найджел Доус и Дэн Секстон. Среди ключевых игроков также отметим защитника Ивана Вишневского, нападающих Франсиса Парэ, Стефана Да Косту и Анатолия Голышева. Травмированы защитник Станислав Егоршев, нападающие Григорий Белоусов, Вячеслав Литовченко и Виталий Попов.

«Автомобилист» почти по всем основным показателям входит в тройку лучших команд Лиги, а по игре в большинстве вовсе занимает первое место (31,3% реализации). Но есть проблемы при игре в меньшинстве — 78,7% надежности и только 17-й показатель.

Прогноз

Обе команды обладают результативной атакой, так что можно рискнуть с прогнозом на тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,77. 0