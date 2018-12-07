«Флорида» — «Колорадо». Прогноз и ставки на матч НХЛ 7 декабря 2018 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 7 декабря 2018 года «Флорида Пантерз» примет «Колорадо Эвеланш». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Флорида» — «Колорадо».

«Флорида»

В прошлом матче «Флорида» дома уничтожила «Бостон» (5:0), одержав свою вторую победу в последних трех матчах, а очки «Пантерз» набирают три игры подряд и в пяти из шести последних поединков. Однако в целом «Флорида» выступает не лучшим образом, занимая предпоследнее место в Атлантическом дивизионе.

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В игре с «Бостоном» свой первый шатаут в сезоне оформил вратарь Роберто Люонго, отразив все 33 броска в створ, и став настоящим героем матча. Кроме него мощно сыграла ударная тройка атаки — Майк Хоффман оформил дубль, Джонатан Юбердо набрал 3 (1+2) очка, Александр Барков отметился ассистентским хет-триком. Кроме того, защитник первой пары Кит Яндл отдал две передачи.

Что касается россиян, наш форвард Евгений Дадонов забросил свою 13-ю шайбу в сезоне, набрав 27-е очко, и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров команды. Защитник Богдан Киселевич провел на льду более 19 минут, но очков не набирал. В лазарете пребывают нападающие Дерек Маккензи, Денис Мальгин, Винсент Трочек, под вопросом участие в следующей игре ветерана-вратаря Роберто Люонго.

У «Флориды» вполне неплохая атака, входящая в топ-10 команд НХЛ — в среднем 3,31 заброшенные шайбы за матч и 27,2% реализации большинства. Но с обороной у «Пантерз» полный провал — одна из худших команд в НХЛ на данный момент.

«Колорадо»

В прошлом матче «Колорадо» на выезде уступил «Питтсбургу» (3:6), потерпев второе поражение в последних трех матчах. Но в целом, в последних десяти играх «Эвеланш» взяли семь побед и в восьми матчах брали очки. Так что «Колорадо» уверенно занимает второе место в Центральном дивизионе.

В игре с «Питтсбургом» слабо сыграл наш вратарь Семен Варламов, пропустив шесть шайб с 32 бросков. Голами отметились Мэтт Ньето, Карл Содерберг и защитник Тайсон Бэрри, а вот лучший снайпер и второй бомбардир команды Натан Маккиннон очков не набирал, зато 46-е очко в сезоне за результативную передач набрал Мико Рантанен, также очередной балл на счету Габриэля Ландескуга.

Россияне защитник Никита Задорова и нападающий Владислав Каменев очков не набирали, при этом Каменев закончил игру с полезностью «-2». В лазарете «Колорадо» находится лишь один исполнитель — защитник Марк Барберио.

«Колорадо» входит в число трех самых атакующих команд НХЛ, забрасывая в среднем 3,64 шайбы за матч, а в большинстве «Эвеланш» вовсе самые сильные — 32,2% реализации. Но и в обороне «Лавины» вполне хороши, входя в десятку лучших коллективов НХЛ.

Прогноз

Это первая встреча соперников в сезоне, и с учетом высокой результативности двух команд, прогнозируем тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,70. 0