«Торпедо» — «Авангард». Прогноз и ставки на матч КХЛ 19 ноября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 19 ноября 2018 года нижегородское «Торпедо» примет омский «Авангард». Начало матча — 19:00 мск. Прогноз на «Торпедо» — «Авангард».

«Торпедо»

В прошлом матче «Торпедо» на своем льду обыграло «Слован» (4:1), прервав серию из трех поражений подряд и сохранив 6-е место в Восточной конференции. В целом, в последних десяти матчах нижегородцы выиграли шесть раз и в восьми набирали очки.

Все прогнозы на КХЛ

Несмотря на четыре заброшенные шайбы, главным героем матча против «Слована» стал вратарь Станислав Галимов, отразив 45 из 46 бросков в створ! Также отметим дубль Даниила Ильина, по шайбе на счету Дамира Жафьярова и Михаила Варнакова. Среди лидеров также стоит выделить защитника Филипа Холма, нападающих Энди Миела и Дениса Паршина. В списке травмированных находится нападающий Антон Шенфельд.

«Торпедо» достаточно результативно играет в атаке, забрасывая в среднем 3,04 шайб за матч, что является 6-м показателем во всей КХЛ. Но пропускают нижегородцы тоже немало — в среднем 2,71 шайбы за матч (15-й результат), спецбригады также нуждаются в улучшении.

«Авангард»

В пошлом матче «Авангард» дома был разбит московским «Динамо» (0:4), потерпев свое первое поражение после серии из четырех побед подряд (и второе сухое в сезоне). На данный момент омичи продолжают удерживать второе место Восточной конференции, но всего в одной победе от них находятся «Ак Барс», «Магнитка» и «Барыс».

Понятно, что выделять в игре с «Динамо» некого, но в целом стоит отметить переход в состав «Авангарда» опытного шведского нападающего Виктора Сталберга, надежную оборону во главе с Алексеем Емелиным, Евгением Медведевым, Максимом Чудиновым, Вилле Поккой и Коди Франсоном, а также активную атаку с Ильей Михеевым, Сергеем Широковым и Кириллом Семеновым. В списке травмированных вратарь Кари Рамо и защитник Максим Березин.

«Авангард» очень прилично выглядит в обороне и при игре в равных составах в целом. Так, омичи пропускают в среднем менее двух шайб за игру и нейтрализуют 87,3% большинства соперников, входя по этим показателям в топ-5 команд КХЛ. Результативность в атаке тоже высокая — в среднем три шайбы за матч и 7-е место. Главная проблема — большинство с его крайне низкой реализацией в 14% (лишь 20-й показатель).

Прогноз

С учетом сухого поражения от «Динамо» и риска потерять второе место в Восточной конференции, «Авангард» должен быть предельно заряжен на победу. Так что рискнем с прогнозом на победу омичей в матче с коэффициентом 1,77. 0