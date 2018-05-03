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    «Тампа-Бэй» может повести в серии с «Бостоном» после третьего матча

    «Бостон» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 3 мая

    НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Бостон Брюинз
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    Андрей Василевский
    Андрей Василевский
    nhl.com
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 3 мая «Бостон Брюинз» примет «Тампу-Бэй Лайтнинг». Начало матча – 02:00 мск. Прогноз на «Бостон» — «Тампа-Бэй».

    «Бостон»

    В прошлом матче «Бостон» на выезде проиграл «Тампе-Бэй» (2:4), а счет в серии после двух матчей стал ничейным – 1:1. Напомним, в первой игре на льду «Лайтнинг» «Брюинз» удалось крупно разбить соперника – 6:2.

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    В отличие от первого матча, ударная тройка «Бостона» в этот раз шайб не забрасывала – оба гола на счету защитников Тори Крюга и Чарльза Макэвоя. С другой стороны, Брэд Маршанд отдал две результативные передачи, а Давид Пастрнак и Патрис Бержерон по одной, так что лидеры атаки «Медведей» продолжают набирать очки. Российский вратарь Антон Худобин снова остался в запасе, а основной голкипер Туукка Раск отразил 27 из 30 бросков в створ.

    «Бостону» не удалось развить выездной успех, но задачу-минимум команда выполнила, взяв победу на выезде. Однако во второй игре соперник почти не давал развернуться атаке «Брюинз», которая не реализовала в том числе три большинства, и нанесла лишь 20 бросков в створ.

    «Тампа-Бэй»

    После поражения в первой игре, «Тампе-Бэй» было необходимо сравнять счет, иначе отыграться с 0:2 в серии «Бостоном» было бы невероятно сложно. «Лайтнинг» выполнили задачу, причем достаточно уверенно.

    Ближайшие события

    У «Тампы-Бэй» также промолчало ударное звено Никиты Кучерова и Стивена Стэмкоса, которые не набирают очки два матча подряд. Но выручила тройка Брэйдена Поинта, который забросил шайбу и отдал три результативные передачи, став главным героем матча. Его партнеры по звену Тайлер Джонсон и Онджей Палат также отметились голами. Российский защитник Михаил Сергачев отдал одну результативную передачу, а голкипер Андрей Василевский отразил 18 из 20 бросков в створ.

    «Тампа-Бэй» активнее сыграла в чужой зоне, реализовала большинство и не позволила реализовать его «Бостону». «Лайтнинг» действовали агрессивнее соперника и применили больше силовых приемов, не позволив отличиться форвардам «Брюинз».

    Прогноз

    2,13Победа «Тампы-Бэй» в матче

    Во втором матче «Тампа-Бэй» сыграла интереснее «Бостона». Учитывая усталость «Брюинз» после изматывающей серии с «Торонто», можно рискнуть поставить на победу «Тампы-Бэй» в третьем матче серии с коэффициентом 2,13.

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    Продолжат ли «Тампа-Бэй» и «Бостон» играть результативно?«Тампа-Бэй» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 1 мая
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