«Чикаго» — «Миннесота». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 11 января

«Чикаго»

В прошлом матче «Чикаго» разобрался дома с «Эдмонтоном» (4:1), продолжив качели в результатах. Шесть матчей подряд «Блэкхокс» чередуют победы с поражениями и постепенно опустились на последнее место Центрального дивизиона. Перед игрой с «Миннесотой» «Чикаго» предстоит сыграть на выезде с «Оттавой».

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При этом от «Миннесоты» подопечных Джоэля Квенневиля отделяет всего одно очко. Что еще более любопытно, всего одно очко отделяет «Чикаго» и от зоны плей-офф Западной конференции. Центральный дивизион НХЛ настолько силен, что даже его аутсайдер имеет все шансы пробиться в плей-офф.

В лазарете команды пребывает два игрока, но оба ключевые для команды – основной вратарь Кори Кроуфорд и российский форвард Артем Анисимов. «Чикаго» — достаточно результативная команда, которая в среднем забрасывает 3,05 шайбы за матч – это 11-й результат в НХЛ. Но при этом очень плохо играет в большинстве – только 14,4% реализации и 29-е место.

«Миннесота»

В прошлой игре «Миннесота» на выезде крупно уступила «Колорадо» (2:7), что в итоге стоило ей места в зоне плей-офф. «Уайлд» обошли как раз «Эвеланш». А перед игрой с «Чикаго» команде предстоит сыграть дома с «Калгари».

В целом в последних матчах «Миннесота» постепенно улучшает свои позиции, если сравнить с ситуацией конца декабря. В шести прошедших поединках «Уайлд» праздновали победу четыре раза, но как видим, соперники были еще лучше.

В списке травмированных клуба только финский форвард Микко Койву, а что касается статистики, то лучше всего «Миннесота» выглядит при игре в меньшинстве – 82,8% и 8-е место в НХЛ. Как ни странно, но в обороне команда при этом играет слабо – в среднем 2,90 пропущенных шайб за матч и только 18-е место.

Прогноз

1,89ТМ 5,5

Предстоящая встреча соперников станет четвертой в сезоне. До этого в трех матчах дважды побеждало «Чикаго» и один раз еще в октябре сильнее оказалась «Миннесота». Предсказать победителя матча непросто, но если учесть, что соперники хорошо знают друг друга и будут играть с небольшим временным интервалом после предыдущих встреч, есть смысл присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 за 1,89.

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