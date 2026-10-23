24 октября в 7-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «РБ Лейпциг» и «Эльферсберг». Начало игры — в 16:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «РБ Лейпциг» провалил стартовый отрезок чемпионата. На текущий момент команда пребывает на 7-й строчке турнирной таблицы.

При этом «РБ Лейпциг» в шести турах добыл всего 9 очков. Команда отличилась 16 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, в рамках Лиги чемпионов вчистую уступив мадридскому «Реалу» — 1:4.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того «РБ Лейпциг» был разбит «Баварией» — 1:6, зато поединок с ПСВ завершился успехом — 1:0. «Быки» с треском уступили в двух последних матчах.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: «РБ Лейпциг» нынче угодил в психологическую яму, да и оборонительные редуты команды похожи на проходной двор.

При этом «РБ Лейпциг» явно поборется за попадание в Лигу чемпионов. До заветной четвертой позиции всего четыре очка, да и укомплектована команда качественно. Правда, Кристофер Нкунку забил пока всего 4 мяча в чемпионате. Плюс «быки» в двух очных поединках с «Эльферсбергом» победили и уступили по разу.

Команда твердо намерена подтянуться к топ-4. «РБ Лейпциг» способен прибавить, да и обыгрывать дебютанта элиты обязан при любой диспозиции.

«Эльферсберг»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 6-м месте турнирной таблицы немецкого чемпионата.

При этом «Эльферсберг» в шести турах разжился 10 очками. А вот забить удалось 12 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда нанесла поражение «Аугсбургу» — 4:3.

До того «Эльферсберг» уступил «Униону» — 0:1, а вот несколько ранее подписал мировую с «Шальке» — 0:0. Команда не побеждала в двух последних выездных поединках.

Состояние команды: «Эльферсберг» намерен сохранить прописку в элите, вот только подбор игроков у команды скромный.

При этом «Эльферсберг» имеет не столь надежные тылы, пропуская в среднем два мяча за матч. Команде явно не хватает опыта выступлений на таком уровне, зато новичок на везении уже взял несколько важных очков. Хватит ли фарта на битву с разъярёнными «быками»?

И уж точно команда будет действовать с оглядкой на тылы. «Эльферсберг» постарается зацепиться за очки в Лейпциге.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «РБ Лейпциг» фаворитом с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 5.00, а победа «Эльферсберга» — в 6.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.29 и 3.75.

Прогноз: «Быки» намерены плотнее подтянуться к первой четверке, к тому же мотивированы реабилитироваться за два последних поражения.

2.03 Фора «РБ Лейпцига» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч «РБ Лейпциг» — «Эльферсберг» принесёт чистый выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: Фора «РБ Лейпцига» -1.5 за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.

2.63 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.63 на матч «РБ Лейпциг» — «Эльферсберг» принесёт чистый выигрыш 1630₽, общая выплата — 2630₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 2.63.

Пять причин, почему ставка зайдёт