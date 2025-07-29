Дифферданж — ТНС: прогноз на матч квалификации Лиги конференции и ставка за 2.30

«Дифферданж» встретится с ТНС в ответном матче 1/4 финала квалификации Лиги конференций. Поединок пройдет 29 июля и начнется в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Дифферданж» — ТНС, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Дифферданж»

Путь к 1/4 финала: В прошедшем сезоне чемпионата Люксембурга команда заняла 1-е место в таблице с 78-ю очками в активе и вышла в квалификацию Лиги чемпионов.

Уже в 1-м раунде квалификации ЛЧ «Дифферданж» сыграл не лучшим образом и вылетел в квалификацию Лиги конференций, где попал на ТНС.

Последние матчи: В 1-м матче против ТНС команда одержала победу на чужом поле со счетом 1:0, забив победный гол на 37-й минуте.

До этого «Дифферданж» дважды проиграл «Дрите» в квалиикации Лиги чемпионов. Сначала команда уступила сопернику на чужом поле со счетом 0:1, а затем проиграла уже дома (2:3).

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Дифферданж» вполне способен дойти до основной стадии Лиги конференций, но в отборе ЛЧ у команды ничего не получилось.

«Дифферданж» получил преимущество перед домашним матчем, обыграв команду в гостях. К тому же, в прошлом сезоне чемпионата Люксембурга команда выступала на своем поле очень уверенно, пропустив всего 2 гола за 15 встреч дома.

ТНС

Путь к 1/4 финала: Эта команда стала чемпионом Уэльса в прошедшем сезоне, заняв 1-е место с 78-ю очками в активе. ТНС также попал в квалификацию Лиги чемпионов, где ничего не получилось.

После вылета из 1-го раунда отбора ЛЧ команда напрямую попала в 1/4 финала квалификации Лиги конференций. Уже в этом турнире ТНС находится на грани вылета.

Последние матчи: В 1-м поединке против «Дифферданжа» команда проиграла со счетом 0:1.

До этого ТНС уступил «Шкендии 79» в противостоянии квалификации Лиги чемпионов по сумме 2-х встреч. В 1-й встрече команды сыграли вничью (0:0), а в ответном поединке довели дело до дополнительного времени и соперник забил победный гол (2:1), выбив ТНС из турнира.

Состояние команды: Сейчас команда из Уэльса снова на грани провала. Теперь ТНС придется противостоять «Дифферданжу» на чужом поле, где соперник выступает довольно уверенно.

Стоит отметить, что у команды есть проблемы с результативностью. ТНС за последние 5 матчей забил всего 2 гола при 5-и пропущенных. Тренерскому штабу необходимо решить эту проблему.

Статистика для ставок

В 2025-м году «Дифферданж» програл только 1 матч на своем поле

ТНС не может победить на протяжении 6-и последних матчей

В 1-м очном поединке «Дифферданж» обыграл ТНС со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Дифферданжа» — 2.30, победа ТНС — 3.10, ничья — за 3.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.85 соответственно.

Прогноз: «Дифферданж» снова победит, команда очень уверенно играет на своем поле.

Ставка: Победа «Дифферданжа» за 2.30.

Прогноз: Хозяева забьют парочку голов при родных трибунах.

Ставка: Индивидуальный тотал «Дифферданжа» 1.5 больше за 2.30.