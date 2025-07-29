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    Хозяева снова победят?

    Дифферданж — ТНС: прогноз на матч квалификации Лиги конференции и ставка за 2.30

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    «Дифферданж»
    «Дифферданж» встретится с ТНС в ответном матче 1/4 финала квалификации Лиги конференций. Поединок пройдет 29 июля и начнется в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Дифферданж» — ТНС, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 29 Июля 2025 года

    Дифферданж

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Дифферданж 21:00 ТНС

    ТНС

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •

    «Дифферданж»

    Путь к 1/4 финала: В прошедшем сезоне чемпионата Люксембурга команда заняла 1-е место в таблице с 78-ю очками в активе и вышла в квалификацию Лиги чемпионов.

    Уже в 1-м раунде квалификации ЛЧ «Дифферданж» сыграл не лучшим образом и вылетел в квалификацию Лиги конференций, где попал на ТНС.

    Последние матчи: В 1-м матче против ТНС команда одержала победу на чужом поле со счетом 1:0, забив победный гол на 37-й минуте.

    До этого «Дифферданж» дважды проиграл «Дрите» в квалиикации Лиги чемпионов. Сначала команда уступила сопернику на чужом поле со счетом 0:1, а затем проиграла уже дома (2:3).

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Дифферданж» вполне способен дойти до основной стадии Лиги конференций, но в отборе ЛЧ у команды ничего не получилось.

    «Дифферданж» получил преимущество перед домашним матчем, обыграв команду в гостях. К тому же, в прошлом сезоне чемпионата Люксембурга команда выступала на своем поле очень уверенно, пропустив всего 2 гола за 15 встреч дома.

    ТНС

    Путь к 1/4 финала: Эта команда стала чемпионом Уэльса в прошедшем сезоне, заняв 1-е место с 78-ю очками в активе. ТНС также попал в квалификацию Лиги чемпионов, где ничего не получилось.

    После вылета из 1-го раунда отбора ЛЧ команда напрямую попала в 1/4 финала квалификации Лиги конференций. Уже в этом турнире ТНС находится на грани вылета.

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    • Последние матчи: В 1-м поединке против «Дифферданжа» команда проиграла со счетом 0:1.

    До этого ТНС уступил «Шкендии 79» в противостоянии квалификации Лиги чемпионов по сумме 2-х встреч. В 1-й встрече команды сыграли вничью (0:0), а в ответном поединке довели дело до дополнительного времени и соперник забил победный гол (2:1), выбив ТНС из турнира.

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    Состояние команды: Сейчас команда из Уэльса снова на грани провала. Теперь ТНС придется противостоять «Дифферданжу» на чужом поле, где соперник выступает довольно уверенно.

    Стоит отметить, что у команды есть проблемы с результативностью. ТНС за последние 5 матчей забил всего 2 гола при 5-и пропущенных. Тренерскому штабу необходимо решить эту проблему.

    Статистика для ставок

    • В 2025-м году «Дифферданж» програл только 1 матч на своем поле

    • ТНС не может победить на протяжении 6-и последних матчей

    • В 1-м очном поединке «Дифферданж» обыграл ТНС со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Дифферданжа» — 2.30, победа ТНС — 3.10, ничья — за 3.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.85 соответственно.

    Прогноз: «Дифферданж» снова победит, команда очень уверенно играет на своем поле.

    Ставка: Победа «Дифферданжа» за 2.30.

    Прогноз: Хозяева забьют парочку голов при родных трибунах.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Дифферданжа» 1.5 больше за 2.30.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Дифферданж — ТНС?

    Матч Дифферданж — ТНС состоится 29 июля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Дифферданж — ТНС?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Дифферданжа»..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Дифферданж — ТНС?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Дифферданжа».» с коэффициентом у букмекеров 2.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Дифферданж — ТНС?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Дифферданж — ТНС?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Дифферданжа» — 2.30, победа ТНС — 3.10, ничья — за 3.40.

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    Дифферданж — ТНС: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 29.07.202521:00. Хозяева снова победят?
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