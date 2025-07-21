Кауно Жальгирис — Дайнава. Ставка (к. 2.64) и прогноз на футбол, чемпионат Литвы, 21 июля 2025 года

21 июля в 21-м туре чемпионата Литвы по футболу сыграют «Кауно Жальгирис» и «Дайнава». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Кауно Жальгирис» — «Дайнава», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кауно Жальгирис»

Турнирное положение: «Кауно Жальгирис» несется к чемпионскому титулу. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Кауно Жальгирис» на 6 очков опережает ближайшего преследователя. А вот отличились игроки команды 38 результативными ударами в 19 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела довольно удачно. «Кауно Жальгирис» расписал мировую с «Пенибонтом» (1:1).

До того команда одолела того же соперника (3:0). Да и поединок с «Ритеряем» принес заслуженные три очка в копилку (5:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Кауно Жальгирис» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Кауно Жальгирис» в последнее время выглядит весьма выгодно. До последней ничьей она победила 5 раз кряду.

Причем «Кауно Жальгирис» традиционно удачно противостоит «Дайнаве». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена оторваться от преследователей на еще более комфортное расстояние.

«Дайнава»

Турнирное положение: «Дайнава» бьется за выживание в элите. Команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Дайнава» на 12 зачетных баллов отстает от спасительной 8 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 40 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Дайнава» была бита «Паневежисом» (0:3).

До того команда потерпела поражение от «Джюгас Тельшяй» (0:2). А вот чуть ранее она сумела одолеть «Ритеряй» (2:0).

При этом «Дайнава» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Дайнава» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла лишь 16 мячей в 20 поединках чемпионата.

При этом «Дайнава» пропускает в среднем аккурат 2 гола за матч. Да и уступила команда в двух своих последних поединках.

Команда в нынешнем чемпионате потерпела уже 14 поражений. Да и проблемы с реализацией решить пока все никак не удается.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Плюс команда не забивала в двух последних матчах.

Статистика для ставок

«Кауно Жальгирис» в среднем забивает 2 гола за матч

«Дайнава» уступила в 2 своих последних поединках

«Кауно Жальгирис» пропустил всего 10 мячей в 19 матчах чемпионата

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кауно Жальгирис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.12. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 16.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.06.

Прогноз: «Кауно Жальгирис» заметно прибавил в последних матчах, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные гости крайне нестабильны, однако каунасцы могли не успеть восстановиться после еврокубковых баталий.

Ставка: Обе забьют за 2.64.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Дайнава» уступит с разницей максимум в один мяч.

Ставка: Фора «Дайнавы» +1.5 за 2.22