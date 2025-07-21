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    Каунасцы забьют и… пропустят?!

    Кауно Жальгирис — Дайнава. Ставка (к. 2.64) и прогноз на футбол, чемпионат Литвы, 21 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Литовская А Лига Прогнозы на Кауно Жальгирис
    Прогноз и ставки на «Кауно Жальгирис» — «Дайнава»
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    «Кауно Жальгирис»
    21 июля в 21-м туре чемпионата Литвы по футболу сыграют «Кауно Жальгирис» и «Дайнава». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Кауно Жальгирис» — «Дайнава», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Литва. Лига А 21 Июля 2025 года

    Кауно Жальгирис

  • Литва. Лига А
    •  Кауно Жальгирис 19:30 Дайнава

    Дайнава

  • Алитус
    •

    «Кауно Жальгирис»

    Турнирное положение: «Кауно Жальгирис» несется к чемпионскому титулу. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Кауно Жальгирис» на 6 очков опережает ближайшего преследователя. А вот отличились игроки команды 38 результативными ударами в 19 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела довольно удачно. «Кауно Жальгирис» расписал мировую с «Пенибонтом» (1:1).

    До того команда одолела того же соперника (3:0). Да и поединок с «Ритеряем» принес заслуженные три очка в копилку (5:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Кауно Жальгирис» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Кауно Жальгирис» в последнее время выглядит весьма выгодно. До последней ничьей она победила 5 раз кряду.

    Причем «Кауно Жальгирис» традиционно удачно противостоит «Дайнаве». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена оторваться от преследователей на еще более комфортное расстояние.

    «Дайнава»

    Турнирное положение: «Дайнава» бьется за выживание в элите. Команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем «Дайнава» на 12 зачетных баллов отстает от спасительной 8 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 40 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Дайнава» была бита «Паневежисом» (0:3).

    До того команда потерпела поражение от «Джюгас Тельшяй» (0:2). А вот чуть ранее она сумела одолеть «Ритеряй» (2:0).

    При этом «Дайнава» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Дайнава» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла лишь 16 мячей в 20 поединках чемпионата.

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    При этом «Дайнава» пропускает в среднем аккурат 2 гола за матч. Да и уступила команда в двух своих последних поединках.

    Команда в нынешнем чемпионате потерпела уже 14 поражений. Да и проблемы с реализацией решить пока все никак не удается.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Плюс команда не забивала в двух последних матчах.

    Статистика для ставок

    • «Кауно Жальгирис» в среднем забивает 2 гола за матч

    • «Дайнава» уступила в 2 своих последних поединках

    • «Кауно Жальгирис» пропустил всего 10 мячей в 19 матчах чемпионата

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кауно Жальгирис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.12. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 16.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.06.

    Прогноз: «Кауно Жальгирис» заметно прибавил в последних матчах, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные гости крайне нестабильны, однако каунасцы могли не успеть восстановиться после еврокубковых баталий.

    Ставка: Обе забьют за 2.64.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Дайнава» уступит с разницей максимум в один мяч.

    Ставка: Фора «Дайнавы» +1.5 за 2.22

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кауно Жальгирис — Дайнава?

    Матч Кауно Жальгирис — Дайнава состоится 21 июля 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Кауно Жальгирис — Дайнава?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кауно Жальгирис — Дайнава?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.64.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кауно Жальгирис — Дайнава?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кауно Жальгирис — Дайнава?

    Коэффициенты букмекеров: «Кауно Жальгирис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.12. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 16.50.

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    Кауно Жальгирис — Дайнава: прогноз и ставка за 2.64, статистика, коэффициенты матча 21.07.202519:30. Каунасцы забьют и… пропустят?!
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