Кайрат
Атырау
«Кайрат»
Турнирное положение: «Кайрат» новый сезон начал весьма неплохо. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Кайрат» в 4 стартовых матчах разжился 10 очками. А вот в собственные ворота команда пропустила 3 мяча.
Кайрат — Атырау: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Кайрат» уверенно расправился с «Каспием» (3:0).
До того команда учинила разгром «Атырау» (4:1). А вот поединок с «Тураном» завершился трудовой викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Кайрат» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Алмаатинцы будут бороться за чемпионский титул. Да и состав по именам выглядит вполне-себе прилично.
Матчи с «Атырау» для команды исторически складываются весьма успешно. В 5 последних очных поединках «Кайрат» победил 3 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена удержаться на вершине, и терять очки точно не намерена.
«Атырау»
Турнирное положение: «Атырау» выдал неудачный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы.
Причем «Атырау» в 4 матчах чемпионата набрал всего 3 зачетных пункта. А вот в свои ворота команда пропустила 11 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде не удался. Она была бита «Тураном» (0:2).
До того команда по всем статьям проиграла «Кайрату» (1:4). А вот чуть ранее она разгромно уступила «Актобе» (0:4).
При этом «Атырау» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Атырау» не преуспевает в плане реализации. Команда в новом чемпионате отличилась всего 4 голами.
При этом «Атырау» в двух последних очных поединках уступил «Кайрату». Да и в 4 своих последних матчах команда уступила.
Главной проблемой команды являются ненадежные тылы. Однако выбраться из нижней части таблицы она уж точно постарается.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Атырау» постарается зацепиться за драгоценные очки.
Статистика для ставок
- «Атырау» в среднем пропускает почти 3 гола за матч
- «Атырау» уступил «Кайрату» в 2 последних очных поединках
- «Кайрат» победил в 4 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.36, а победа оппонента — в скромные 4.11.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.22 и 1.62.
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Прогноз: «Кайрат» явно сильнее соперника, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.
Номинальные гости имеют проблемы с надежностью тылов, плюс традиционно неудачно противостоят «Кайрату».
Ставка: Победа «Кайрата» в 1 тайме за 2.53.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.22