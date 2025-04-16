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    «Кайрат» начнет без увертюр

    Кайрат — Атырау. Ставка (к. 2.53) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 16 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Кайрат» — «Атырау»
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    «Кайрат»
    16 апреля в 4-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Кайрат» и «Атырау». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кайрат» — «Атырау», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 16 Апреля 2025 года

    Кайрат

  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Кайрат 17:00 Атырау

    Атырау

  • Казахстан. Премьер-лига
    •

    «Кайрат»

    Турнирное положение: «Кайрат» новый сезон начал весьма неплохо. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Кайрат» в 4 стартовых матчах разжился 10 очками. А вот в собственные ворота команда пропустила 3 мяча.

    Кайрат — Атырау: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Кайрат» уверенно расправился с «Каспием» (3:0).

    До того команда учинила разгром «Атырау» (4:1). А вот поединок с «Тураном» завершился трудовой викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Кайрат» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Алмаатинцы будут бороться за чемпионский титул. Да и состав по именам выглядит вполне-себе прилично.

    Матчи с «Атырау» для команды исторически складываются весьма успешно. В 5 последних очных поединках «Кайрат» победил 3 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена удержаться на вершине, и терять очки точно не намерена.

    «Атырау»

    Турнирное положение: «Атырау» выдал неудачный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем «Атырау» в 4 матчах чемпионата набрал всего 3 зачетных пункта. А вот в свои ворота команда пропустила 11 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде не удался. Она была бита «Тураном» (0:2).

    До того команда по всем статьям проиграла «Кайрату» (1:4). А вот чуть ранее она разгромно уступила «Актобе» (0:4).

    При этом «Атырау» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Атырау» не преуспевает в плане реализации. Команда в новом чемпионате отличилась всего 4 голами.

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    При этом «Атырау» в двух последних очных поединках уступил «Кайрату». Да и в 4 своих последних матчах команда уступила.

    Главной проблемой команды являются ненадежные тылы. Однако выбраться из нижней части таблицы она уж точно постарается.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Атырау» постарается зацепиться за драгоценные очки.

    Статистика для ставок

    • «Атырау» в среднем пропускает почти 3 гола за матч

    • «Атырау» уступил «Кайрату» в 2 последних очных поединках

    • «Кайрат» победил в 4 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.36, а победа оппонента — в скромные 4.11.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.22 и 1.62.

    Прогноз: «Кайрат» явно сильнее соперника, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

    Номинальные гости имеют проблемы с надежностью тылов, плюс традиционно неудачно противостоят «Кайрату».

    Ставка: Победа «Кайрата» в 1 тайме за 2.53.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.22

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Кайрат — Атырау?

    Матч Кайрат — Атырау состоится 16 апреля 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Какой прогноз на матч Кайрат — Атырау?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Какую сделать ставку на матч Кайрат — Атырау?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.53.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Кайрат — Атырау?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Кайрат — Атырау?

    Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.36, а победа оппонента — в скромные 4.11.

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    Кайрат — Атырау: прогноз и ставка за 2.53, статистика, коэффициенты матча 16.04.202517:00. «Кайрат» начнет без увертюр
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