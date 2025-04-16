16 апреля в 4-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Кайрат» и «Атырау». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кайрат» — «Атырау», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кайрат»

Турнирное положение: «Кайрат» новый сезон начал весьма неплохо. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Кайрат» в 4 стартовых матчах разжился 10 очками. А вот в собственные ворота команда пропустила 3 мяча.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Кайрат» уверенно расправился с «Каспием» (3:0).

До того команда учинила разгром «Атырау» (4:1). А вот поединок с «Тураном» завершился трудовой викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Кайрат» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Алмаатинцы будут бороться за чемпионский титул. Да и состав по именам выглядит вполне-себе прилично.

Матчи с «Атырау» для команды исторически складываются весьма успешно. В 5 последних очных поединках «Кайрат» победил 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена удержаться на вершине, и терять очки точно не намерена.

«Атырау»

Турнирное положение: «Атырау» выдал неудачный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Атырау» в 4 матчах чемпионата набрал всего 3 зачетных пункта. А вот в свои ворота команда пропустила 11 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде не удался. Она была бита «Тураном» (0:2).

До того команда по всем статьям проиграла «Кайрату» (1:4). А вот чуть ранее она разгромно уступила «Актобе» (0:4).

При этом «Атырау» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Атырау» не преуспевает в плане реализации. Команда в новом чемпионате отличилась всего 4 голами.

При этом «Атырау» в двух последних очных поединках уступил «Кайрату». Да и в 4 своих последних матчах команда уступила.

Главной проблемой команды являются ненадежные тылы. Однако выбраться из нижней части таблицы она уж точно постарается.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Атырау» постарается зацепиться за драгоценные очки.

Статистика для ставок

«Атырау» в среднем пропускает почти 3 гола за матч

«Атырау» уступил «Кайрату» в 2 последних очных поединках

«Кайрат» победил в 4 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.36, а победа оппонента — в скромные 4.11.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.22 и 1.62.

Прогноз: «Кайрат» явно сильнее соперника, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости имеют проблемы с надежностью тылов, плюс традиционно неудачно противостоят «Кайрату».

Ставка: Победа «Кайрата» в 1 тайме за 2.53.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.22