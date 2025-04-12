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    «Лесники» обидят «ирисок»

    Ноттингем Форест — Эвертон. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, АПЛ, 12 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Эвертон»
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    Крис Вуд
    12 апреля в 32-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Эвертон». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Эвертон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 12 Апреля 2025 года

    Ноттингем Форест

  • Ноттингем
    •  Ноттингем Форест 17:00 Эвертон

    Эвертон

  • Ливерпуль
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    «Ноттингем Форест»

    Турнирное положение: «Лесники» сражаются за выход в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице.

    При этом «Ноттингем Форест» на 5 очков отстает от второй позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 37 мячей в 31 матче.

    Ноттингем Форест — Эвертон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лесники» уступили «Астон Вилле» (1:2).

    До того команда нанесла поражение «Манчестер Юнайтед» (1:0). При этом чуть ранее в Кубке Англии она в серии пенальти одолела «Брайтон».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Ноттингем Форест» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: Ола Аина — травмирован.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Лесники» намерены, как минимум, финишировать в тройке. А вот настреляла команда 51 мяч в 31 поединке АПЛ.

    Матчи с «ирисками» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Ноттингем Форест» победил 1 раз при 2 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Да и Крис Вуд настрелял уже 18 мячей в текущем чемпионате.

    «Эвертон»

    Турнирное положение: «Ириски» постепенно отрываются от опасной зоны. Ныне команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

    Причем «Эвертон» на 15 зачетных пунктов опережает зону вылета. При этом в собственные ворота команда пропустила 38 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один балл. «Ириски» подписали мировую с «Арсеналом» (1:1).

    До того команда минимально уступила в дерби «Ливерпулю». А вот поединок с «Вест Хэмом» завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Эвертон» добыл 4 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Доминик Кальверт-Льюин, Йеспер Линдстрем, Орель Мангаля — травмированы.

    Состояние команды: «Ириски» слишком зачастили с ничьими. Команда не может победить уже почти 2 месяца.

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    При этом «Эвертон» не преуспевает в плане реализации. «Ириски» настреляли 33 мяча в 31 матче чемпионата Англии.

    В кадровом плане у команды нынче не столь позитивная ситуация. В лазарете пребывает сразу несколько ведущих игроков, плюс не факт, что успеет восстановиться защитник Виталий Миколенко.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Ириски» намерены зацепиться за очки и обеспечить себе спокойную жизнь в оставшихся турах.

    Статистика для ставок

    • «Ириски» не побеждают уже почти 2 месяца

    • «Эвертон» в среднем забивает фактически гол за матч

    • «Лесники» в среднем забивают реже 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.

    Прогноз: «Лесники» постараются закрепиться в зоне Лиги чемпионов, и явно будут активны у ворот соперника.

    «Эвертон» нынче не преуспевает в плане результатов, да и кадровых проблем у команды вагон и маленькая тележка.

    Ставка: Победа «Ноттингем Фореста» за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.30

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Ноттингем Форест — Эвертон?

    Матч Ноттингем Форест — Эвертон состоится 12 апреля 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Какой прогноз на матч Ноттингем Форест — Эвертон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Какую сделать ставку на матч Ноттингем Форест — Эвертон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Ноттингем Форест — Эвертон?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Ноттингем Форест — Эвертон?

    Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.70.

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    Ноттингем Форест — Эвертон: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 12.04.202517:00. «Лесники» обидят «ирисок»
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