12 апреля в 32-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Эвертон». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Эвертон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Лесники» сражаются за выход в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице.

При этом «Ноттингем Форест» на 5 очков отстает от второй позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 37 мячей в 31 матче.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лесники» уступили «Астон Вилле» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Манчестер Юнайтед» (1:0). При этом чуть ранее в Кубке Англии она в серии пенальти одолела «Брайтон».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Ноттингем Форест» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Ола Аина — травмирован.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Лесники» намерены, как минимум, финишировать в тройке. А вот настреляла команда 51 мяч в 31 поединке АПЛ.

Матчи с «ирисками» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Ноттингем Форест» победил 1 раз при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Да и Крис Вуд настрелял уже 18 мячей в текущем чемпионате.

«Эвертон»

Турнирное положение: «Ириски» постепенно отрываются от опасной зоны. Ныне команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Эвертон» на 15 зачетных пунктов опережает зону вылета. При этом в собственные ворота команда пропустила 38 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один балл. «Ириски» подписали мировую с «Арсеналом» (1:1).

До того команда минимально уступила в дерби «Ливерпулю». А вот поединок с «Вест Хэмом» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Эвертон» добыл 4 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Доминик Кальверт-Льюин, Йеспер Линдстрем, Орель Мангаля — травмированы.

Состояние команды: «Ириски» слишком зачастили с ничьими. Команда не может победить уже почти 2 месяца.

При этом «Эвертон» не преуспевает в плане реализации. «Ириски» настреляли 33 мяча в 31 матче чемпионата Англии.

В кадровом плане у команды нынче не столь позитивная ситуация. В лазарете пребывает сразу несколько ведущих игроков, плюс не факт, что успеет восстановиться защитник Виталий Миколенко.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Ириски» намерены зацепиться за очки и обеспечить себе спокойную жизнь в оставшихся турах.

Статистика для ставок

«Ириски» не побеждают уже почти 2 месяца

«Эвертон» в среднем забивает фактически гол за матч

«Лесники» в среднем забивают реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.

Прогноз: «Лесники» постараются закрепиться в зоне Лиги чемпионов, и явно будут активны у ворот соперника.

«Эвертон» нынче не преуспевает в плане результатов, да и кадровых проблем у команды вагон и маленькая тележка.

Ставка: Победа «Ноттингем Фореста» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30