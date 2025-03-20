20 марта в 7-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Австралия и Индонезия. Начало игры — в 12:10 мск. Ставка и прогноз на матч Австралия — Индонезия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Австралия

Турнирное положение: Австралия по итогам шести туров данного этапа квалификации на чемпионат мира занимает вторую позицию в своей группе с семью очками.

Команда находится в зоне прямого выхода на ЧМ-2026 (топ-2) и на девять баллов отстает от лидера Японии, а также лишь на один балл опережает нынешнего соперника, который находится вне данной зоны.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура квалификации на мундиаль сборная на выезде разошлась миром с Бахрейном (2:2).

Перед этим в предыдущем туре «Соккеруз» также потеряли очки, когда на своем поле не сумели одержать победу над Саудовской Аравией, сыграв вничью 0:0.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах (все — в рамках отбора на мундиаль) Австралия сыграла вничью, а в пяти в последних поединках ни разу не проиграла.

Такая форма заставляет сомневаться в хороших шансах хозяев на победу, тем не менее, она позволяет им рассчитывать на мировой исход, особенно если учесть фактор своего поля.

Кусини Йенги — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Индонезия

Турнирное положение: Индонезия по итогам шести туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает третью позицию с шестью очками.

Команда находится в зоне выхода в следующий раунд отбора на ЧМ-2026 (третье и четвертое места) и на один балл отстает от второй строчки, которая напрямую выводит в финальную часть турнира.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура квалификации на мундиаль сборная на своем поле проиграла Филиппинам (0:1).

Перед этим коллектив на этот раз в чужих стенах с аналогичным результатом также потерпел поражение — на этот раз Вьетнаму с минимальным счетом 0:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на чемпионат АСЕАН, Индонезия ни разу не выиграла при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма сулит гостям плохие шансы как на победу, так и на ничью, особенно на чужом поле, а также с учетом того, что их соперник давно не проигрывает.

Марселино Фердинан — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Австралии забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей Австралия сыграла вничью

в четырех из пяти последних матчей Индонезии забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Австралия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.40. Ничья — в 4.60, успех Индонезии — в 8.50.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.78 и 2.05.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивал только один из соперников. Так было и в их двух последних выездных поединках.

При этом в предыдущем поединке против Индонезии в Кубке Азии 2024 года Австралия выиграла со счетом 4:0.

Ставка: только одна команда забьет за 1.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и не пропустят, ведь гости проиграли в двух последних матчах и не забили.

Ставка: сухая победа Австралии за 2.15