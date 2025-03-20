Австралия
Турнирное положение: Австралия по итогам шести туров данного этапа квалификации на чемпионат мира занимает вторую позицию в своей группе с семью очками.
Команда находится в зоне прямого выхода на ЧМ-2026 (топ-2) и на девять баллов отстает от лидера Японии, а также лишь на один балл опережает нынешнего соперника, который находится вне данной зоны.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура квалификации на мундиаль сборная на выезде разошлась миром с Бахрейном (2:2).
Перед этим в предыдущем туре «Соккеруз» также потеряли очки, когда на своем поле не сумели одержать победу над Саудовской Аравией, сыграв вничью 0:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах (все — в рамках отбора на мундиаль) Австралия сыграла вничью, а в пяти в последних поединках ни разу не проиграла.
Такая форма заставляет сомневаться в хороших шансах хозяев на победу, тем не менее, она позволяет им рассчитывать на мировой исход, особенно если учесть фактор своего поля.
Кусини Йенги — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.
Индонезия
Турнирное положение: Индонезия по итогам шести туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает третью позицию с шестью очками.
Команда находится в зоне выхода в следующий раунд отбора на ЧМ-2026 (третье и четвертое места) и на один балл отстает от второй строчки, которая напрямую выводит в финальную часть турнира.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура квалификации на мундиаль сборная на своем поле проиграла Филиппинам (0:1).
Перед этим коллектив на этот раз в чужих стенах с аналогичным результатом также потерпел поражение — на этот раз Вьетнаму с минимальным счетом 0:1.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на чемпионат АСЕАН, Индонезия ни разу не выиграла при двух поражениях и одной ничьей.
Такая форма сулит гостям плохие шансы как на победу, так и на ничью, особенно на чужом поле, а также с учетом того, что их соперник давно не проигрывает.
Марселино Фердинан — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей Австралии забивали обе команды
- в четырех из пяти последних матчей Австралия сыграла вничью
- в четырех из пяти последних матчей Индонезии забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Австралия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.40. Ничья — в 4.60, успех Индонезии — в 8.50.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.78 и 2.05.
- 2.02Россия — Гренада: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивал только один из соперников. Так было и в их двух последних выездных поединках.
При этом в предыдущем поединке против Индонезии в Кубке Азии 2024 года Австралия выиграла со счетом 4:0.
Ставка: только одна команда забьет за 1.98.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и не пропустят, ведь гости проиграли в двух последних матчах и не забили.
Ставка: сухая победа Австралии за 2.15