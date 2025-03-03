Лиссабонский «Спортинг» на своем поле примет «Эшторил» в 24-м туре португальской Примейры. Матч состоится 3 марта и начнется в 23:15 по мск. Спортинг — Эшторил: прогноз на футбол и ставка за 1.93, коэффициенты букмекеров, статистика соперников.

«Спортинг»

Турнирное положение: Коллектив из города Лиссабон идет во главе чемпионата страны с 53 очками, опережая «Бенфику» лишь по лучшим дополнительным показателям.

«Спортинг» отпраздновал 16 викторий, пять встреч свел миром и дважды проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 61:20.

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Последние матчи: «Львы» накануне смогли минимально выиграть у «Жил Висенте» 1:0 на выезде в четвертьфинале Кубка страны. А в предыдущей игре чемпионата они в гостях расписали ничью 2:2 «АВС». А перед этим лиссабонцы расписали в Дортмунде мировую 0:0 с «Боруссией» в ответной игре 1/16 финала Лиги чемпионов, но покинули турнир, так как дома уступили немцам со счетом 0:3.

Не сыграют: Диоманде дисквалифицирован, а Нуну Сантуш, Хидемаса Морита и Педру Гонсалвеш — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Спортинг» смог победить в своем предыдущем матче, но это виктория состоялась в кубковом розыгрыше страны. До этого же коллектив не побеждал на протяжении пяти встреч с учетом всех турниров, раз уступив за это время и расписав четыре мировых исхода, три из которых пришлись на поединки чемпионата Португалии. Выиграть же «зелено-белые» смогли только три матча за десять предыдущих в различных соревнованиях при двух фиаско и пяти ничьих.

«Эшторил»

Турнирное положение: Данный коллектив в турнирной таблице идет на седьмой строке с 34 баллами и от пятой позиции отстает на пять пунктов.

«Эшторил» отпраздновал девять викторий, а также по семь раз играл вничью и уступал, разница мячей составляет 30:35.

Последние матчи: «Канарейки» в своем предыдущем поединке чемпионата страны в родных стенах одолели со счетом 2:1 «Риу Аве». А в двумя матчами ранее они расписали гостевую мировую с «Насьоналем» со счетом 2:2 и выиграли дома у «Боавишты» 2:1.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Эшторил» сейчас имеет 8-матчевую серию без поражений в чемпионате Португалии. За данный период поединков «желто-синие» дважды расписали мировые и отпраздновали шесть викторий, причем три из них были гостевыми. И за весь этот удачный период коллектив неизменно отличался в каждом поединке, а свои ворота на замке смог сохранить лишь в одном случае. Последний же раз команда уступили и не забила еще в декабре прошлого года, проиграв тогда 0:3 на выезде «Бенфике».

Статистика для ставок

«Спортинг» свои три предыдущие игры чемпионата завершил миром

«Эшторил» не уступает вот уже на протяжении восьми встреч кряду, выиграв шесть из них

«Спортинг» выиграл у «Эшторила» в семи предыдущих очных противостояниях, в том числе и в первом круге этого чемпионата в гостях — 3:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Спортинг» — 1.20, победа «Эшторила» — 13.50, ничья — 6.95.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.46 и 2.68 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что лидер чемпионата сможет обыграть удобный для себя «Эшторил», но победа вряд ли будет очень убедительной и наверняка не принесет изобилия забитых мячей.

Рекомендуемая ставка: победа «Спортинг» + ТМ 4,0 за 1.93.

Прогноз: И также не исключаем, что гости смогут хоть раз огорчить фаворита, учитывая то, что они забивали на протяжении последних восьми игр.

Ставка: обе забьют за 2.04.