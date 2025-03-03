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    «Спортинг» удержится на вершине Примейры

    «Спортинг» — «Эшторил»: Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, чемпионат Португалии, 3 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Спортинг Лиссабон
    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Эшторил»
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    «Спортинг»
    Лиссабонский «Спортинг» на своем поле примет «Эшторил» в 24-м туре португальской Примейры. Матч состоится 3 марта и начнется в 23:15 по мск. Спортинг — Эшторил: прогноз на футбол и ставка за 1.93, коэффициенты букмекеров, статистика соперников.
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    Футбол. Португалия. Примейра 03 Марта 2025 года

    Спортинг

  • Лиссабон
    •  Спортинг 23:15 Эшторил

    Эшторил

  • Португалия. Примейра
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    «Спортинг»

    Турнирное положение: Коллектив из города Лиссабон идет во главе чемпионата страны с 53 очками, опережая «Бенфику» лишь по лучшим дополнительным показателям.

    «Спортинг» отпраздновал 16 викторий, пять встреч свел миром и дважды проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 61:20.

    Спортинг — Эшторил: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Львы» накануне смогли минимально выиграть у «Жил Висенте» 1:0 на выезде в четвертьфинале Кубка страны. А в предыдущей игре чемпионата они в гостях расписали ничью 2:2 «АВС». А перед этим лиссабонцы расписали в Дортмунде мировую 0:0 с «Боруссией» в ответной игре 1/16 финала Лиги чемпионов, но покинули турнир, так как дома уступили немцам со счетом 0:3.

    Не сыграют: Диоманде дисквалифицирован, а Нуну Сантуш, Хидемаса Морита и Педру Гонсалвеш — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Спортинг» смог победить в своем предыдущем матче, но это виктория состоялась в кубковом розыгрыше страны. До этого же коллектив не побеждал на протяжении пяти встреч с учетом всех турниров, раз уступив за это время и расписав четыре мировых исхода, три из которых пришлись на поединки чемпионата Португалии. Выиграть же «зелено-белые» смогли только три матча за десять предыдущих в различных соревнованиях при двух фиаско и пяти ничьих.

    «Эшторил»

    Турнирное положение: Данный коллектив в турнирной таблице идет на седьмой строке с 34 баллами и от пятой позиции отстает на пять пунктов.

    «Эшторил» отпраздновал девять викторий, а также по семь раз играл вничью и уступал, разница мячей составляет 30:35.

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    • Последние матчи: «Канарейки» в своем предыдущем поединке чемпионата страны в родных стенах одолели со счетом 2:1 «Риу Аве». А в двумя матчами ранее они расписали гостевую мировую с «Насьоналем» со счетом 2:2 и выиграли дома у «Боавишты» 2:1.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Эшторил» сейчас имеет 8-матчевую серию без поражений в чемпионате Португалии. За данный период поединков «желто-синие» дважды расписали мировые и отпраздновали шесть викторий, причем три из них были гостевыми. И за весь этот удачный период коллектив неизменно отличался в каждом поединке, а свои ворота на замке смог сохранить лишь в одном случае. Последний же раз команда уступили и не забила еще в декабре прошлого года, проиграв тогда 0:3 на выезде «Бенфике».

    Статистика для ставок

    • «Спортинг» свои три предыдущие игры чемпионата завершил миром

    • «Эшторил» не уступает вот уже на протяжении восьми встреч кряду, выиграв шесть из них

    • «Спортинг» выиграл у «Эшторила» в семи предыдущих очных противостояниях, в том числе и в первом круге этого чемпионата в гостях — 3:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Спортинг» — 1.20, победа «Эшторила» — 13.50, ничья — 6.95.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.46 и 2.68 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что лидер чемпионата сможет обыграть удобный для себя «Эшторил», но победа вряд ли будет очень убедительной и наверняка не принесет изобилия забитых мячей.

    Рекомендуемая ставка: победа «Спортинг» + ТМ 4,0 за 1.93.

    Прогноз: И также не исключаем, что гости смогут хоть раз огорчить фаворита, учитывая то, что они забивали на протяжении последних восьми игр.

    Ставка: обе забьют за 2.04.

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