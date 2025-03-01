РБ Лейпциг
Майнц
«РБ Лейпциг»
Турнирное положение: Саксонцы с 38 очками разместились на шестой позиции в таблице. И от четвертой строки отстают всего лишь на один балл.
«РБ Лейпциг» отпраздновал десять викторий, восемь встреч свел миром и пять раз уступал, разница забитых и пропущенных составляет 38:31.
РБ Лейпциг — Майнц: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Быки» несколько дней тому назад на своем поле смогли минимально выиграть у «Вольфсбурга» со счетом 1:0 в 1/4 финала Кубка Германии и пробились в полуфинал турнира. А в двух последних играх чемпионата они расписали мировые с «Аугсбургом» 0:0 на выезде и с «Хайденхаймом» 2:2 в родных стенах.
Не сыграют: Кристоф Баумгартнер дисквалифицирован, Ксавер Шлагер, Антонио Нуса и Бенжамин Хенрикс — травмированы.
Календарь и таблица Бундеслиги
Состояние команды: «РБ Лейпциг» за свои 11 предыдущих встреч во всех соревнованиях смог отпраздновать всего лишь четыре виктории и только две из них пришлись на матчи чемпионата Германии.
Еще за данный отрезок «красно-белые» дважды проиграли, но в Бундеслиге за это время уступили только раз, и пять поединков свели мировыми исходами, все которые состоялись на внутренней арене. И выделим еще тот момент, что «быки» не смогли забить в трех из пяти своих предыдущих матчах чемпионата страны.
«Майнц»
Турнирное положение: Данный коллектив имеет в активе столько же баллов, но разместился на строку в таблице выше.
«Майнц» отпраздновал 11 викторий, пять встреч завершил миром и потерпел семь поражений, разница мячей составляет 37:24.
Последние матчи: «Карнавальщики» вышли победителями из своих двух предыдущих игр чемпионата Германии, поочередно с одинаковым счетом по 2:0 переиграв на выезд «Хайденхайм» и в родных стенах «Санкт-Паули» в прошлом туре. А до этих встреч они сыграли вничью со счетом 0:0 с «Аугсбургом» дома.
Не сыграют: Доминик Кор будет отбывать дисквалификацию, а Штефан Белль пребывает в лазарете.
Состояние команды: «Майнц» к данном у поединку подходит с 3-матчевой серией без фиаско, где он дважды победил и расписал одну мировую, причем не пропустив ни одного гола за это время.
Всего же у команды только один пропущенный мяч за пять минувших поединков, который пришелся на гостевую встречу с «Вердером» 0:1. В других же четырех коллектив добыл три сухие виктории и расписал безголевую мировую.
Статистика для ставок
- «РБ Лейпциг» выиграл в Бундеслиги только раз за шесть последних матчей и пять раз сыграл вничью
- «Майнц» выиграл три из пяти предыдущих своих игр при одном фиаско, пропустив за это время лишь гол
- «РБ Лейпциг» в первом круге обыграл «Майнц» на его поле со счетом 2:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «РБ Лейпциг» — 1.99, победа «Майнца» — 3.92, ничья — 3.89.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.81 и 2.06 соответственно.
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Прогноз: Ставим в данном противостоянии на викторию «быков», которые уже в текущем сезоне обыгрывали «Майнц». Да и к тому же имеют отличную статистику против «карнавальщиков» вообще.
Рекомендуемая ставка: победа «РБ Лейпциг» за 1.99.
Прогноз: И еще прогнозируем здесь то, что хозяева поля не ограничатся одним забитым мячом.
Ставка: ИТ «РБ Лейпциг» больше 1,5 за 1.95.