Лос-Анджелес Гэлакси
San Diego
«Лос-Анджелес Гэлакси»
Турнирное положение: «Гэлакси» прошедший сезон провели блестяще. Команда в финале плей-офф переиграла «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:1).
При этом «Лос-Анджелес Гэлакси» в среднем забивал 2 мяча за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила 50 мячей в 34 матчах Западной конференции.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Гэлакси» уступили «Чикаго Файр» (0:1).
До того команда уверенно одолела «Миннесоту» (2:1). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Шарлоттом» (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Лос-Анджелес Гэлакси» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Гэлакси» довольно неплохо атакуют. Вот только в контрольных матчах команда выглядела не столь выгодно.
С «Сан Диего» команда не пересекалась еще ни разу. Тем не менее, «Лос-Анджелес Гэлакси» явно намерен начать чемпионат с победы.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Команда априори сильнее скромного соперника, что и докажет на поле.
«Сан Диего»
Турнирное положение: «Сан Диего» только дебютирует в МЛС. Так что цели на новый чемпионат у клуба скромные.
Причем «Сан Диего» нынешней зимой провел 3 спарринга. В них команда победила один раз при двух поражениях.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла победу. «Сан Диего» переиграл «Нью-Йорк Ред Буллз» (6:0).
До того команда по всем статьям уступила «Портленд Тимберс» (0:3). Да и поединок с «Нью-Йорк Сити» завершился коллизией (1:3).
Безусловно, «Сан Диего» — темная лошадка чемпионата США. Да и последняя победа над «быками» показала, что команда явно не робкого десятка.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Сан Диего» пока крайне нестабилен. Да и простейших ошибок в обороне избежать не удается.
При этом «Сан Диего» на первых порах будет явно не хватать опыта. Однако цепляться за очки команда намерена железно.
В кадровом плане команда выглядит не столь впечатляюще. Да и оппонент имеет значительное преимущество в опыте матчей на таком уровне.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Сан Диего» будет действовать на контратаках.
Статистика для ставок
- «Сан Диего» до последней виктории уступил 2 раза кряду
- «Гэлакси» в среднем забивают 2 гола за матч
- « Лос-Анджелес Гэлакси» в 5 зимних спаррингах победил всего 1 раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Гэлакси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 5.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.70.
- 2.05Лас-Пальмас — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.00Црвена Звезда — Партизан: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.20Арсенал — Вест Хэм: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Гэлакси» выглядят явно монолитнее столь неопытного соперника, и уж точно начнут встречу активно.
Номинальные хозяева явно постараются стартовать успешно, к тому же имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей.
Ставка: Победа «Лос-Анджелес Гэлакси» в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.10