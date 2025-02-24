24 февраля в 1-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Сан Диего». Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сан Диего», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес Гэлакси»

Турнирное положение: «Гэлакси» прошедший сезон провели блестяще. Команда в финале плей-офф переиграла «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:1).

При этом «Лос-Анджелес Гэлакси» в среднем забивал 2 мяча за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила 50 мячей в 34 матчах Западной конференции.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Гэлакси» уступили «Чикаго Файр» (0:1).

До того команда уверенно одолела «Миннесоту» (2:1). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Шарлоттом» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Лос-Анджелес Гэлакси» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Гэлакси» довольно неплохо атакуют. Вот только в контрольных матчах команда выглядела не столь выгодно.

С «Сан Диего» команда не пересекалась еще ни разу. Тем не менее, «Лос-Анджелес Гэлакси» явно намерен начать чемпионат с победы.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Команда априори сильнее скромного соперника, что и докажет на поле.

«Сан Диего»

Турнирное положение: «Сан Диего» только дебютирует в МЛС. Так что цели на новый чемпионат у клуба скромные.

Причем «Сан Диего» нынешней зимой провел 3 спарринга. В них команда победила один раз при двух поражениях.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла победу. «Сан Диего» переиграл «Нью-Йорк Ред Буллз» (6:0).

До того команда по всем статьям уступила «Портленд Тимберс» (0:3). Да и поединок с «Нью-Йорк Сити» завершился коллизией (1:3).

Безусловно, «Сан Диего» — темная лошадка чемпионата США. Да и последняя победа над «быками» показала, что команда явно не робкого десятка.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сан Диего» пока крайне нестабилен. Да и простейших ошибок в обороне избежать не удается.

При этом «Сан Диего» на первых порах будет явно не хватать опыта. Однако цепляться за очки команда намерена железно.

В кадровом плане команда выглядит не столь впечатляюще. Да и оппонент имеет значительное преимущество в опыте матчей на таком уровне.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Сан Диего» будет действовать на контратаках.

Статистика для ставок

«Сан Диего» до последней виктории уступил 2 раза кряду

«Гэлакси» в среднем забивают 2 гола за матч

« Лос-Анджелес Гэлакси» в 5 зимних спаррингах победил всего 1 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Гэлакси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 5.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.70.

Прогноз: «Гэлакси» выглядят явно монолитнее столь неопытного соперника, и уж точно начнут встречу активно.

Номинальные хозяева явно постараются стартовать успешно, к тому же имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей.

Ставка: Победа «Лос-Анджелес Гэлакси» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10