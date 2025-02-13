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    ПАОК — ФКСБ. Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, Лига Европы, 13 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на ПАОК — ФКСБ
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    Магомед Оздоев
    13 февраля в 1/16 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют ПАОК и ФКСБ. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч ПАОК — ФКСБ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 13 Февраля 2025 года

    ПАОК

  • Салоники
    •  ПАОК 23:00 Стяуа

    Стяуа

  • Бухарест
    •

    ПАОК

    Турнирное положение: «Чёрно-белые» в нынешней Лиге Европы выступают не столь продуктивно. Команда финишировала на 22 месте в основном раунде.

    При этом ПАОК в 8 турах основного раунда Лиги Европы набрал 10 очков. А вот атака команды выглядит неплохо, отличившись 12 раз.

    ПАОК — Стяуа: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке «чёрно-белые» победили. Команда учинила разгром ОФИ (5:0).

    При этом ПАОК чуть ранее уступил АЕКу (1:2). А вот до того греки были биты сильным «Реал Сосьедадом» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 9 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Кирил Десподов — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: «Чёрно-белые» сильны, но нестабильны. А вот на своем поле греки выглядят весьма прилично.

    При этом ПАОК традиционно неудачно противостоит ФКСБ. Из четырех очных встреч греки победили 1 раз при 2 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Чёрно-белые» способны поднатореть в плане реализации.

    ФКСБ

    Турнирное положение: Румыны нынешний евросезон проводят весьма продуктивно. К примеру, в основном раунде Лиге Европы команда финишировала на 11 месте турнирной таблицы.

    Причем ФКСБ в 8 поединках Лиги Европы отличился 10 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 9 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. Дома она уверенно переиграла «Сепси» (3:0).

    При этом до того команда подписала сухую мировую с «Петролулом» (0:0). Да и поединок с «ЧФР Клужем» завершился вничью (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах ФКСБ добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Дариус Олару, Октавиан Попеску — травмированы.

    Состояние команды: Румыны не проигрывают 3 матча кряду. Да и в Лиге Европы команда дает бой всем оппонентам.

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    В своем чемпионате команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы. Причем отставание от лидера измеряется лишь дополнительными показателями.

    В кадровом плане ФКСБ выглядит относительно выгодно. Вот только лазарет румын пока все никак не опустеет.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Румыны уж точно не боятся соперника, да и эмоциональный греческий прием им не страшен.

    Статистика для ставок

    • Румыны не проигрывали в 3 своих последних поединках

    • Обе команды в Лиге Европы в среднем пропускают чаще гола за матч

    • ФКСБ не пропускал в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПАОК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.01 и 1.89.

    Прогноз: Обе команды способны поднатореть в плане реализации, чем и займутся в этой встрече.

    Румынам палец в рот не клади, да и греки при поддержке своих трибун способны на многое.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.20

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    ПАОК — ФКСБ: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 13.02.2025. Прогнозы на футбол. Ставим на голевое изобилие!
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