13 февраля в 1/16 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют ПАОК и ФКСБ. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч ПАОК — ФКСБ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ПАОК

Турнирное положение: «Чёрно-белые» в нынешней Лиге Европы выступают не столь продуктивно. Команда финишировала на 22 месте в основном раунде.

При этом ПАОК в 8 турах основного раунда Лиги Европы набрал 10 очков. А вот атака команды выглядит неплохо, отличившись 12 раз.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке «чёрно-белые» победили. Команда учинила разгром ОФИ (5:0).

При этом ПАОК чуть ранее уступил АЕКу (1:2). А вот до того греки были биты сильным «Реал Сосьедадом» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 9 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Кирил Десподов — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: «Чёрно-белые» сильны, но нестабильны. А вот на своем поле греки выглядят весьма прилично.

При этом ПАОК традиционно неудачно противостоит ФКСБ. Из четырех очных встреч греки победили 1 раз при 2 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Чёрно-белые» способны поднатореть в плане реализации.

ФКСБ

Турнирное положение: Румыны нынешний евросезон проводят весьма продуктивно. К примеру, в основном раунде Лиге Европы команда финишировала на 11 месте турнирной таблицы.

Причем ФКСБ в 8 поединках Лиги Европы отличился 10 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 9 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. Дома она уверенно переиграла «Сепси» (3:0).

При этом до того команда подписала сухую мировую с «Петролулом» (0:0). Да и поединок с «ЧФР Клужем» завершился вничью (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах ФКСБ добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: Дариус Олару, Октавиан Попеску — травмированы.

Состояние команды: Румыны не проигрывают 3 матча кряду. Да и в Лиге Европы команда дает бой всем оппонентам.

В своем чемпионате команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы. Причем отставание от лидера измеряется лишь дополнительными показателями.

В кадровом плане ФКСБ выглядит относительно выгодно. Вот только лазарет румын пока все никак не опустеет.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Румыны уж точно не боятся соперника, да и эмоциональный греческий прием им не страшен.

Статистика для ставок

Румыны не проигрывали в 3 своих последних поединках

Обе команды в Лиге Европы в среднем пропускают чаще гола за матч

ФКСБ не пропускал в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПАОК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.01 и 1.89.

Прогноз: Обе команды способны поднатореть в плане реализации, чем и займутся в этой встрече.

Румынам палец в рот не клади, да и греки при поддержке своих трибун способны на многое.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.20