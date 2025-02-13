ПАОК
Стяуа
ПАОК
Турнирное положение: «Чёрно-белые» в нынешней Лиге Европы выступают не столь продуктивно. Команда финишировала на 22 месте в основном раунде.
При этом ПАОК в 8 турах основного раунда Лиги Европы набрал 10 очков. А вот атака команды выглядит неплохо, отличившись 12 раз.
ПАОК — Стяуа: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке «чёрно-белые» победили. Команда учинила разгром ОФИ (5:0).
При этом ПАОК чуть ранее уступил АЕКу (1:2). А вот до того греки были биты сильным «Реал Сосьедадом» (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 9 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Кирил Десподов — травмирован.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: «Чёрно-белые» сильны, но нестабильны. А вот на своем поле греки выглядят весьма прилично.
При этом ПАОК традиционно неудачно противостоит ФКСБ. Из четырех очных встреч греки победили 1 раз при 2 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Чёрно-белые» способны поднатореть в плане реализации.
ФКСБ
Турнирное положение: Румыны нынешний евросезон проводят весьма продуктивно. К примеру, в основном раунде Лиге Европы команда финишировала на 11 месте турнирной таблицы.
Причем ФКСБ в 8 поединках Лиги Европы отличился 10 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 9 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. Дома она уверенно переиграла «Сепси» (3:0).
При этом до того команда подписала сухую мировую с «Петролулом» (0:0). Да и поединок с «ЧФР Клужем» завершился вничью (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах ФКСБ добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: Дариус Олару, Октавиан Попеску — травмированы.
Состояние команды: Румыны не проигрывают 3 матча кряду. Да и в Лиге Европы команда дает бой всем оппонентам.
В своем чемпионате команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы. Причем отставание от лидера измеряется лишь дополнительными показателями.
В кадровом плане ФКСБ выглядит относительно выгодно. Вот только лазарет румын пока все никак не опустеет.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Румыны уж точно не боятся соперника, да и эмоциональный греческий прием им не страшен.
Статистика для ставок
- Румыны не проигрывали в 3 своих последних поединках
- Обе команды в Лиге Европы в среднем пропускают чаще гола за матч
- ФКСБ не пропускал в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ПАОК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.01 и 1.89.
- 1.90Эвертон — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
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Прогноз: Обе команды способны поднатореть в плане реализации, чем и займутся в этой встрече.
Румынам палец в рот не клади, да и греки при поддержке своих трибун способны на многое.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.20