5 февраля в ответном полуфинальном поединке Кубка Бельгии «Генк» на своем поле сыграет против «Брюгге». Начало — в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Генк» — «Брюгге», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Генк»

Турнирное положение: «Генк» на данный момент является лидером текущего чемпионата Бельгии и уже заполучил билет в финальную часть первенства.

«Сине-белые» имеют в активе 54 очка и на шесть баллов опережает вторую строку. У коллектива 17 викторий, три ничьи и четыре проигрыша, разница мячей — 47:29.

Последние матчи: На прошедших выходных «магистры» на своем поле обыграли со счетом 1:0 «Беерсхот» в чемпионате Бельгии, продлив тем самым серию побед до трех игр. Перед этим же они уступили в гостях предстоящему противнику со счетом 1:2 в первом матче данного противостояния.

Не сыграют: У команды есть некоторые незначительные потери.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Шахтеры» вышли победителями из своих предыдущих встреч, но каждый раз побеждая с минимальной разницей. И все эти поединки пришлись на чемпионат Бельгии, и над командами со второй части таблицы. Уступил же «Генк» только раз за минувшие восемь игр во всех турнирах, проиграв как раз предстоящему оппоненту. Также за данный отрезок коллектив раз сыграл вничью и отпраздновал шесть викторий.

«Брюгге»

Турнирное положение: «Брюгге» в чемпионате Бельгии разместился на второй строке, но также обеспечил себе выход в финальную часть турнира.

Коллектив имеет 48 баллов, выиграв 14 раз при шести мировых исходах и четырех фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 53:28.

Последние матчи: «Черно-синие» уступили в своих двух предыдущих поединках. Сперва они проиграли в Англии «Манчестер Сити» 1:3 в заключительном туре основного этапа Лиги чемпионов, но прошли в плей-офф. А затем в чемпионате страны потерпели гостевое фиаско от «Антверпена» 1:2.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: К данному поединку «Брюгге» подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией с учетом всех соревнований. За данный период матчей коллектив дважды сыграл вничью и дважды уходил с поля поверженным. Перед этим же периодом команда победила в пяти поединках подряд во всех турнирах, в том числе одолев в данном отрезке предстоящего оппонента в первом матче данных клубов.

Статистика для ставок

В первом полуфинальном поединке «Брюгге» дома обыграл «Генк» со счетом 2:1

В текущем же чемпионате эти клубы обменялись домашними викториями — 3:2 и 0:2

«Брюгге» одолел «Генк» в пяти из шести предыдущих очных игр при одном фиаско

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Брюгге» — 2.32, победа «Генка» — 2.97, ничья — 3.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.05 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что и ответный поединок данных команд выйдет верховым, ведь между собой эти клубы часто играют результативно, да и в своих последних матчах выдавали голевые игры.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.80.

Прогноз: И также прогнозируем, что «Генк» сможет отыграть гандикап первой игры и выйти в финал Кубка страны, ведь у «Брюгге» был более плотный график.

Ставка: проход «Генка» за 3.50.