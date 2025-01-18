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    Забодают ли «быки» аутсайдера?

    «Бохум» — «РБ Лейпциг». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Бундеслига, 18 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Бохум» — «РБ Лейпциг»
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    Кристоф Баумгартнер
    18 января в 18-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Бохум» и «РБ Лейпциг». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бохум» — «РБ Лейпциг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 18 Января 2025 года

    Бохум

  • Бохум
    •  Бохум 17:30 РБ Лейпциг

    РБ Лейпциг

  • Лейпциг
    •

    «Бохум»

    Турнирное положение: «Несгибаемые» привычно сражаются за выживание. На текущий момент команда расположилась на 18 месте турнирной таблицы.

    При этом «Бохум» набрал всего 9 очков в 17 турах. А вот отличилась команда всего лишь 14 забитыми мячами в чемпионате.

    Бохум — РБ Лейпциг: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Несгибаемые» с трудом одолели «Санкт-Паули» (1:0).

    А вот до того команда по всем статьям уступила «Майнцу» (0:2). При этом поединок с «Хераклесом» завершился минимальной победой.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Бохум» забил 10 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Несгибаемые» нынче пребывают на заметном подъеме. Команда сократила отставание от спасительной 15 позиции до 5 очков.

    Матчи с «РБ Лейпцигом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Бохум» победил 1 раз при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются зацепиться за очки. Вот только оборона команды дает результативные сбои более 2 раз за матч.

    «РБ Лейпциг»

    Турнирное положение: «Быки» сражаются за выход в Лигу чемпионов. Ныне они находятся на 4 строчке турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «РБ Лейпциг» довольно скромно атакует, отличившись 29 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 24 раза в 17 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Со счетом 1:2 она уступила «Штутгарту».

    До того команда нанесла поражение «Вердеру» (4:2). Плюс контрольный поединок с «Баником» Мост-Сус завершился феерией (10:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «РБ Лейпциг» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 18 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: Бенжамин Хенрикс, Кастелло Лукеба, Юссуф Поульсен — травмированы. Беньямин Шешко, Лои Опенда — дисквалифицированы.

    Состояние команды: «РБ Лейпциг» проводит крайне нестабильный отрезок. «Быки» на три пункта отстают от топ-3.

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    При этом «РБ Лейпциг» в среднем пропускает больше гола за матч. Да и кадровых пробоин у команды многовато.

    «Быки» все никак не могут обрести столь нужную стабильность. В плане реализации у команды имеются заметные сложности.

    Безусловно, номинальные гости не собираются терять очки на ровном месте. Плюс тылы аутсайдера также не отличаются сверхнадежностью.

    Статистика для ставок

    • «РБ Лейпциг» пропускает в среднем чаще раза за матч

    • «Бохум» в среднем забивает реже гола за матч

    • «РБ Лейпциг» обыграл «Бохум» в 2 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: «Быки» нынче выглядят сильнее аутсайдера, который к тому же имеет проблемы в обороне.

    «РБ Лейпциг» явно способен прибавить в плане реализации, и при всех своих проблемах потенциально должен сражаться за самые высокие места.

    Ставка: Победа «РБ Лейпцига» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

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    «Бохум» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 18.01.2025. Прогнозы на футбол. Забодают ли «быки» аутсайдера?
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