Бохум
РБ Лейпциг
«Бохум»
Турнирное положение: «Несгибаемые» привычно сражаются за выживание. На текущий момент команда расположилась на 18 месте турнирной таблицы.
При этом «Бохум» набрал всего 9 очков в 17 турах. А вот отличилась команда всего лишь 14 забитыми мячами в чемпионате.
Бохум — РБ Лейпциг: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Несгибаемые» с трудом одолели «Санкт-Паули» (1:0).
А вот до того команда по всем статьям уступила «Майнцу» (0:2). При этом поединок с «Хераклесом» завершился минимальной победой.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Бохум» забил 10 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Несгибаемые» нынче пребывают на заметном подъеме. Команда сократила отставание от спасительной 15 позиции до 5 очков.
Матчи с «РБ Лейпцигом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Бохум» победил 1 раз при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются зацепиться за очки. Вот только оборона команды дает результативные сбои более 2 раз за матч.
«РБ Лейпциг»
Турнирное положение: «Быки» сражаются за выход в Лигу чемпионов. Ныне они находятся на 4 строчке турнирной таблицы чемпионата.
Причем «РБ Лейпциг» довольно скромно атакует, отличившись 29 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 24 раза в 17 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Со счетом 1:2 она уступила «Штутгарту».
До того команда нанесла поражение «Вердеру» (4:2). Плюс контрольный поединок с «Баником» Мост-Сус завершился феерией (10:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «РБ Лейпциг» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 18 забитыми мячами при 10 пропущенных.
Не сыграют: Бенжамин Хенрикс, Кастелло Лукеба, Юссуф Поульсен — травмированы. Беньямин Шешко, Лои Опенда — дисквалифицированы.
Состояние команды: «РБ Лейпциг» проводит крайне нестабильный отрезок. «Быки» на три пункта отстают от топ-3.
При этом «РБ Лейпциг» в среднем пропускает больше гола за матч. Да и кадровых пробоин у команды многовато.
«Быки» все никак не могут обрести столь нужную стабильность. В плане реализации у команды имеются заметные сложности.
Безусловно, номинальные гости не собираются терять очки на ровном месте. Плюс тылы аутсайдера также не отличаются сверхнадежностью.
Статистика для ставок
- «РБ Лейпциг» пропускает в среднем чаще раза за матч
- «Бохум» в среднем забивает реже гола за матч
- «РБ Лейпциг» обыграл «Бохум» в 2 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.
- 2.00Рома — Дженоа: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 3.80Айнтрахт — Боруссия Д: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.25Аль-Таавун — Аль-Наср: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: «Быки» нынче выглядят сильнее аутсайдера, который к тому же имеет проблемы в обороне.
«РБ Лейпциг» явно способен прибавить в плане реализации, и при всех своих проблемах потенциально должен сражаться за самые высокие места.
Ставка: Победа «РБ Лейпцига» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75