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    Мерсисайдцы забьют и… пропустят?!

    «Ливерпуль» — «Аккрингтон». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 11 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Аккрингтон»
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    11 января в 1/32 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Аккрингтон». Начало игры — в 15:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Аккрингтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 11 Января 2025 года

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 15:15 Аккрингтон Стэнли

    Аккрингтон Стэнли

  • Англия. Кубок ФА
    •

    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: Мерсисайдцы сражаются за чемпионский титул. На данный момент команда занимает 1 место турнирной таблицы.

    При этом «Ливерпуль» уже на 6 очков опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 19 раз в 19 поединках АПЛ.

    Ливерпуль — Аккрингтон Стэнли: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Мерсисайдцы минимально уступили «Тоттенхэму».

    До того команда подписала мировую с «Манчестер Юнайтед» (2:2). При этом чуть ранее мерсисайдцы вынесли вперед ногами «Вест Хэм» (5:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Ливерпуль» забил 16 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Мерсисайдцы не побеждали в двух своих последних поединках. Зато средняя результативность команды превышает 2 гола за матч.

    Против «Аккрингтона» Арне Слот явно выставит ряд резервистов. Между тем, «Ливерпуль» обязан обыгрывать такого соперника при любой диспозиции.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются вернуться на победный путь. Да и оппонент уж чересчур скромен.

    «Аккрингтон»

    Турнирное положение: «Стэнли» нынче представляют четвертый по рангу английский дивизион. Ныне команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

    Причем «Аккрингтон» в 23 матчах отправил 32 мяча в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 40 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Стэнли» уверенно переиграли «Колчестер Юнайтед» (2:0).

    До того команда расправилась с ершистым «Гримсби» (3:2). А вот поединок с «Карлайл Юнайтед» завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аккрингтон» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Стэнли» лишь на 5 очков опережают зону вылета. Зато в двух своих последних матчах команда победила.

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    При этом «Аккрингтон» ныне прибавляет с каждым туром. Да и в Кубке Англии у нее беспроигрышный вариант: поражение от «Ливерпуля» трагедией точно не будет.

    Плюс ко всему, «стэнли» существенно прибавили в плане реализации. Да и проверить свои силы нам фоне лидера АПЛ уж очень хочется!

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Стэнли» постараются сдержать атаки столь грозного соперника.

    Статистика для ставок

    • «Стэнли» имеют действующую двухматчевую победную серию

    • Мерсисайдцы не побеждали в 2 своих последних поединках

    • «Ливерпуль» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.05. Ничья оценена в 17.00, а победа оппонента — в скромные 29.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.22 и 4.33.

    Прогноз: «Стэнли» серьезно прибавили в последнее время, и явно планируют дать бой мерсисайдцам.

    Мерсисайдцы не побеждали в двух последних матчах, да и в этом поединке явно предстанут не в оптимальном кадровом виде.

    Ставка: Обе забьют за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке мерсисайдцы пощадят соперника.

    Ставка: Фора «Аккрингтона» +2.5 за 2.50

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    «Ливерпуль» — «Аккрингтон»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 11.01.2025. Прогнозы на футбол. Мерсисайдцы забьют и… пропустят?!
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