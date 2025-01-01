В рамках 25-го тура английского Чемпионшипа «Вест Бромвич» на своем поле примет «Престон». Поединок пройдет 1 января и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вест Бромвич» — «Престон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вест Бромвич»

Турнирное положение: «Мешки» располагаются на 8-й позиции Чемпионшипа с 36-ю очками в активе после 24-х туров. «Вест Бромвич» отстает от топ-6 в чемпионате лишь на 1 балл.

На своем поле команда действует не лучшим образом. «Вест Бромвич» занимает по этому показателю лишь 17-е место в лиге, набрав 18 очков из 33-х возможных дома.

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Последние матчи: В прошлом поединке «мешки» сыграли вничью с «Шеффилд Юнайтед» со счетом 1:1, а до этого команда проиграла «Дерби Каунтри» (1:2), пропустив по голу в каждом тайме.

В последних 5-и встречах «Вест Бромвич» по 2 раза выиграл и проиграл, а также однажды сыграл вничью. За этот период команда сумела забить 7 голов при 5-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: Семи Аджайи и Дэрил Дике (у обоих — травмы).

Состояние команды: В последнее время «Вест Бромвич» не так часто набирает очки, но команда все равно продолжает борьбу за плей-офф в Чемпионпише, отставая от топ-6 всего на один балл.

Стоит отметить, что у «мешков» — одна из лучших оборонительных линий в лиге. За 24 встречи «Вест Бромвич» пропустил всего 19 голов, занимая по этому показателю 5-е место в Чемпионшипе.

«Престон»

Турнирное положение: Команда занимает 14-е место в таблице Чемпионшипа, набрав 29 очков за 24 тура. «Престон» опережает зону вылета на 8 баллов, но все скоро может измениться.

У команды есть проблемы с результативностью в нынешнем сезоне. «Престон» забил 26 голов за 24 встречи при 30-и пропущенных.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда обыграла «Шеффилд Уэнсдей» со счетом 3:1. Матчем ранее «Престон» одолел «Халл Сити» (1:0), забив единственный гол на 60-й минуте.

В последних 9-и встречах команда проиграла только КПР (1:2), 5 раз сыграла вничью и трижды победила. За этот период команда также сумела одолеть «Кардифф» (2:0).

Состояние команды: У «Престона» продолжается серия с набранными очками. Если команда продолжит побеждать, то вполне может оторваться от зоны вылета.

В последней очной встрече «Престон» сыграл вничью с «Вест Бромвичем» со счетом 1:1, сравняв счет на 55-й минуте. Сможет ли на сей раз команда дать бой «мешкам»? В гостях это будет сделать труднее.

Статистика для ставок

«Престон» выиграл 2 последних матча, пропустив за этот период только 1 раз

В последних 4-х встречах «Вест Бромвич» победил только 1 раз

«Вест Бромвичу» удалось трижды победить «Престон» в последних 5-и очных противостояниях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Вест Бромвича» — 1.83, победа «Престона» — 4.60, ничья — за 3.45.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.30 и 1.60 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Престон» сможет дать бой «Вест Бромвичу».

Ставка: Победа «Престона» с форой (0) за 3.20.

Прогноз: Обе команды будут настроены победить и забьют, как минимум, по одному мячу.

Ставка: Обе забьют за 2.12.