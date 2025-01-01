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    «Престон» точно доставит проблемы хозяевам

    «Вест Бромвич» — «Престон». «Мешки» продолжают погоню за зоной плей-офф. На что лучше сделать ставку 1 января? Ответ — в прогнозе на 25-й тур английского Чемпионшипа с коэффициентом 3.20

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    Прогноз и ставки на «Вест Бромвич» — «Престон»
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    Лиам Миллар — игрок «Престона»
    В рамках 25-го тура английского Чемпионшипа «Вест Бромвич» на своем поле примет «Престон». Поединок пройдет 1 января и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вест Бромвич» — «Престон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 01 Января 2025 года

    Вест Бромвич

  • Вест Бромвич
    •  Вест Бромвич 18:00 Престон Норт Энд

    Престон Норт Энд

  • Престон
    •

    «Вест Бромвич»

    Турнирное положение: «Мешки» располагаются на 8-й позиции Чемпионшипа с 36-ю очками в активе после 24-х туров. «Вест Бромвич» отстает от топ-6 в чемпионате лишь на 1 балл.

    На своем поле команда действует не лучшим образом. «Вест Бромвич» занимает по этому показателю лишь 17-е место в лиге, набрав 18 очков из 33-х возможных дома.

    Вест Бромвич — Престон Норт Энд: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошлом поединке «мешки» сыграли вничью с «Шеффилд Юнайтед» со счетом 1:1, а до этого команда проиграла «Дерби Каунтри» (1:2), пропустив по голу в каждом тайме.

    В последних 5-и встречах «Вест Бромвич» по 2 раза выиграл и проиграл, а также однажды сыграл вничью. За этот период команда сумела забить 7 голов при 5-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: Семи Аджайи и Дэрил Дике (у обоих — травмы).

    Состояние команды: В последнее время «Вест Бромвич» не так часто набирает очки, но команда все равно продолжает борьбу за плей-офф в Чемпионпише, отставая от топ-6 всего на один балл.

    Стоит отметить, что у «мешков» — одна из лучших оборонительных линий в лиге. За 24 встречи «Вест Бромвич» пропустил всего 19 голов, занимая по этому показателю 5-е место в Чемпионшипе.

    «Престон»

    Турнирное положение: Команда занимает 14-е место в таблице Чемпионшипа, набрав 29 очков за 24 тура. «Престон» опережает зону вылета на 8 баллов, но все скоро может измениться.

    У команды есть проблемы с результативностью в нынешнем сезоне. «Престон» забил 26 голов за 24 встречи при 30-и пропущенных.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече команда обыграла «Шеффилд Уэнсдей» со счетом 3:1. Матчем ранее «Престон» одолел «Халл Сити» (1:0), забив единственный гол на 60-й минуте.

    В последних 9-и встречах команда проиграла только КПР (1:2), 5 раз сыграла вничью и трижды победила. За этот период команда также сумела одолеть «Кардифф» (2:0).

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    Состояние команды: У «Престона» продолжается серия с набранными очками. Если команда продолжит побеждать, то вполне может оторваться от зоны вылета.

    В последней очной встрече «Престон» сыграл вничью с «Вест Бромвичем» со счетом 1:1, сравняв счет на 55-й минуте. Сможет ли на сей раз команда дать бой «мешкам»? В гостях это будет сделать труднее.

    Статистика для ставок

    • «Престон» выиграл 2 последних матча, пропустив за этот период только 1 раз

    • В последних 4-х встречах «Вест Бромвич» победил только 1 раз

    • «Вест Бромвичу» удалось трижды победить «Престон» в последних 5-и очных противостояниях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Вест Бромвича» — 1.83, победа «Престона» — 4.60, ничья — за 3.45.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.30 и 1.60 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Престон» сможет дать бой «Вест Бромвичу».

    Ставка: Победа «Престона» с форой (0) за 3.20.

    Прогноз: Обе команды будут настроены победить и забьют, как минимум, по одному мячу.

    Ставка: Обе забьют за 2.12.

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    «Вест Бромвич» — «Престон»: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 01.01.2025. Прогнозы на футбол. «Престон» точно доставит проблемы хозяевам
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